SON DAKİKA! Vatandaşa Ramazan Bayramı öncesi çifte ödeme müjdesi geldi!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bakıma ihtiyacı olan engelli bireylerin aileleri yanında desteklenmelerinin öncelikli hedefleri olduğunu söyledi. Sosyal hizmet modellerini kurgularken her alanda aile birliğini öncelediklerini söyleyen Yanık, evde bakım yardımı ile bakıma ihtiyaç duyan engelli yakını olan ve bakımını üstlendiği için çalışamayan vatandaşları da desteklediklerini belirtti.