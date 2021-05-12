KOSGEB kredi koşullarında kolaylık

Pandemı nedeniyle sıkıntı yaşayan işletmelere destek amacıyla KOSGEB tarafından verilecek 75 bin liralık kredinin koşullarının hafifletilerek daha fazla işletmenin bundan yararlanması için çalışma başlatıldı. KOSGEB, pandemi nedeniyle yaşanan sıkıntıların aşılması için işletmelere şimdiye kadarki en iyi koşullarla kredi desteği verdi. Bunun içtin de yurt dışı kaynaklardan 600 milyon dolarlık kredi sağladı. 75 bin liralık, 3 yıl ödemesiz ve 5 yıl ödemeli, sıfır faizli kredinin başvuruları geçtiğimiz pazartesi günü başladı ve 21 Mayıs tarihine kadar devam edecek. Ancak şu ana kadar krediye yeterince ilgi olmaması dikkat çekti. Hükümet ve AK Parti'ye iletilen bilgilere göre başvurunun azlığı koşulların ağırlığından kaynaklanıyor. Krediye başvuracak işletmelerden vergi ve sigorta borçlarının bulunmaması, 2019-2020 yılı bilançolarında ciro kayıplarının yüzde 25 olması, kamu bankalarından salgın kapsamındaki kredi kullanmamış olması, imalat sanayinde faaliyet göstermeleri gibi koşullar aranıyor. Ciro kaybına ilişkin hükmün işletmeler için sıkıntı yarattığı belirtiliyor. Ciro kayıpları, banka kredileri gibi koşullarda belli esnemeler sağlanabileceği belirtiliyor. Ayrıca sektörlerin genişletilmesi de planlanıyor.