Hükümet teşvik paketini devreye aldı! İşverene 6 aylık prim desteği nefes aldırdı





NE KADAR TEŞVİK VERİLİYOR?

Nisan, mayıs ayında prime esas kazancın alt sınırı 3 bin 577 lira üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren hisse primlerinin tamamı tutarında destek sağlanıyor. Buna göre 30 gün çalışan bir sigortalı için azami destek tutarı bin 341 lirayı buluyor.