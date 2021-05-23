Son dakika... Geçtiğimiz haftalara damga vuran Elon Musk'ın Twitter üzerinden yaptığı paylaşımlar ve Çin'den gelen haberlerle sert düşüş yaşayan Bitcoin fiyatları bugün geride kalan haftaya göre sakin bir seyir izliyor. Son olarak Çin Devlet Konseyi'ne bağlı olan Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi'nin, Bitcoin işlemleri ve madenciliğine yönelik kısıtlama çağrısı ile sert gerileyen Bitcoin daha önce de Elon Musk'ın, Tesla'nın Bitcoin ile satış yapmayacağını açıklamasının ardından sert düşüş yaşamıştı. Musk ile ilgili önemli uyarılar geldi. İşte piyasalarda son durum ve kritik son dakika uyarıları...