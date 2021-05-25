Bitcoin bugün kaç TL? 25 Mayıs Bitcoin ne kadar, neden düştü? İşte, canlı ve anlık fiyatı

Bitcoin fiyatlarında aşağı yönlü hareket devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Elon Musk ve Çin'den gelen açıklamaların ardından sert düşüşler yaşayan Bitcoin, altcoinleri de etkiledi. Borsalardan alınan son verilere göre, 25 Mayıs Salı sabahı itibarıyla Bitcoin, Ethereum, Lite Coin, Ethereum Classic ve Ripple ne kadar, kaç TL seviyesinde bulunuyor? İşte, güncel bitcoin fiyatları...

Kripto para birimleri, özellikle boğa piyasası dönemlerinde ve salgın döneminde yatırımcıların dikkatini çeken finans konuları arasında yer alıyor. Başta Bitcoin olmak üzere, LTC, XRP gibi kripto para birimlerinin fiyatları da merak konusu oluyor. BTC Türk gibi Türk kripto para borsaları ve Binance gibi global kripto para borsalarında mevcut fiyatlara göre, Bitcoin ne kadar, kaç TL? İşte, 25 Mayıs Salı sabah saatleri itibariyle BTC, XRP, LTC fiyatları...

BITCOIN NE KADAR? BTC FİYATI TL KARŞILIĞI

1 Bitcoin = 324.314,00