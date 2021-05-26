Çalışanlarımızı çağıracağız

Turizm Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği (TURYİD) Başkanı Kaya Demirer, "Bizim için açılma kadar açılmanın nasıl olacağının açıklanacağı genelgenin tarihi de çok önemli" dedi. Demirer, şöyle devam etti: "Açılma öncesi hazırlık yapmamız gerekiyor. Sektörümüzde taze gıda kullanılıyor. Bunu stok yapamayız. Bunun ise tedarikçiden bir temin süresi var. Ne kadar müşteri izni verilecek? Ürün siparişlerini 3-4 gün önceden geçmeliyiz ki açılışa hazır olalım. Ayrıca çalışanlarımızdan memleketine giden var. Onları geri çağıracağız. Eğer mecbursak eylül ayına kadar açık mekanlarda çalışmaya razıyız. Açık mekanı olmayanlara kaldırım izni istiyoruz. Aşılamanın yoğun olduğu haziran ayıda saat sınırı olacaksa dahi bu sınwır gece 24 olsun ki akşam yemeği servisi yapabilelim."