THY’ye 4 ödül birden

Havayolu şirketlerinin seyahat setlerini ve yolcuya sunduğu hizmetleri ödüllendiren Travel Plus organizasyonu, Türk Hava Yolları'nı (THY) 4 ayrı kategoride ödüle layık gördü. THY'nin yolcularına sunduğu hijyen seti, battaniye ve kulaklık ürünlerinin paketlemesinde plastik poşet yerine kullandığı kompost ambalajlar, çocuk yolcular için tasarlanan oyuncak setleri, uçak içi eğlence sistemi PLANET aracılığıyla yolcu sağlığı için sunulan hizmetler farkındalık kategorilerinde 'Gold' statüsünde ödüllendirildi. THY'nin hijyen kitleri içerisinde uçuş süresine göre maske, antiseptik mendil ve el dezenfektanları yer alıyor. Battaniye ve kulaklık ürünlerinin paketlenmesinde ise plastik poşet yerine yüzde yüz biyolojik olarak parçalanabilir çevre dostu özel bir ambalaj kullanılıyor. Sağlık kategorisinde de iki farklı alanda ödüllendirilen THY dış hat seferlerinde çocuk yolcularına sunduğu oyuncak setlerinde plastik yerine ahşap oyuncaklar tercih ederken, uçak içi eğlence platformu PLANET'e eklenen içeriklerle uçuş sırasında yolcuların kendilerini daha rahat hissetmesini sağlıyor.