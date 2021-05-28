Gençler “İşin Geleceği” için yarıştı

Gelişim Üssü çatısı altında, gençlerin kariyer gelişimini destekleyecek ve yenilikçi fikirleri teşvik edecek projeler hayata geçiren Türk Telekom, pandemi sürecinin iş hayatına getirdiği değişime yönelik çözümler geliştirilmesinin amaçlandığı "İşin Geleceği Hackathonu"nu tamamladı. Hackathon'da; Nomads takımı 'kişiselleştirilmiş çalışan adaptasyon süreci' çözümüyle birinci, Shell Wizards takımı 'en yakın çalışma alanı' projesiyle ikinci, Let's Go! takımı ise 'uzaktan çalışmada beyin fırtınası' ile üçüncü olarak, toplamda 45 bin TL değerinde ödülün sahibi oldu.Türk Telekom İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Emre Vural, "Türk Telekom olarak Türkiye'nin en büyük kurumsal okulu Türk Telekom Akademi'nin köklü eğitim tecrübesini, online eğitim programları, yarışmalar ve gelişimlerine değer katacak pek çok farklı projeyi gençlerimizle buluşturuyoruz. Bugüne kadar, Türk Telekom Gelişim Üssü çatısı altında Türkiye'de bir ilk olarak uçtan uca online olarak tasarladığımız Türk Telekom Siber Güvenlik Kampı ve online fikir yarışması olarak kurguladığımız 'Türk Telekom Fikir Maratonu' projelerimizi hayata geçirdik" dedi. İşin Geleceği Hackhatonu'nu tamamlamanın gururunu yaşadıklarını belirten Vural, "Yüzlerce başvurunun değerlendirilmesi sonrası Hackathon'a davet ettiğimiz gençler, 2 gün süren çevrim içi etkinlik programında Kovid- 19 süreci ile iş dünyasında karşı karşıya kalınan problemleri ve yenilikçi uygulama önerilerini ele alıp farklı prototipler geliştirdiler" değerlendirmesinde bulundu.YARIŞMAYA, 439 takım hâlinde 698 genç başvuruda bulundu. Projeye katılmaya hak kazanan 15 takım, alanında uzman isimler tarafından verilen 'Yenilikçi Düşünme ve İnovasyon Teknikleri' ile 'Hızlı Prototip Geliştirme' eğitimlerine katıldı. Nomads takımı 'kişiselleştirilmiş çalışan adaptasyon süreci' çözümüyle birinci, Shell Wizards takımı 'en yakın çalışma alanı' projesiyle ikinci, Let's Go! takımı ise 'uzaktan çalışmada beyin fırtınası' ile üçüncü oldu. Üçüncüye 10 bin TL, ikinciye 15 bin TL, birinciye 20 bin TL olmak üzere toplamda 45 bin TL'lik ödül verildi.