TEB dijital bankacılıkta öncü olmaya devam edecek

Son yıllarda kullanım oranı giderek artan dijital bankacılık kanalları konusunda oldukça inovatif ve öncü bir konumda olan Türkiye, mobil bankacılık ve mobil ödeme alanlarında birçok ürün ve hizmetlerle dünyada ilklerin hayata geçirildiği ülke konumuna geldi. Salgının da kaldıraç olduğu dijitalleşme alanında pek çok yeniliği hayata geçiren Türk Ekonomi Bankası (TEB), Şubat 2020'den Mayıs 2021'e kadar dijital müşteri kazanımını yüzde 28 artırırken sadece mobil bankacılık uygulamasını kullanan tekil kullanıcı sayısını yüzde 36, uygulama kullanım sıklığını ise yüzde 25 artırdı.TEB Bireysel ve Özel Bankacılık Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Mendi, "Müşterilerin edindiği bu alışkanlıkların, 2021 yılında ve devamında da süreceğini söyleyebiliriz. Kullanıcıların dijital ürün kullanma oranı arttıkça daha iyi hizmet beklentileri de artacak. Müşteri artık dijitalde. Yaş sınırı kalmadı. Dijital servis, kalite ve güvenlik artık üç ana konu. Müşteri hâlâ fiziki şubeye de gelmek istiyor. Şubelerimizde de onlara daha hızlı ve inovatif hizmet vermek üzere kendi gelişmiş makinelerimizi yaptık. Bunları 'Turbo makineler' diye adlandırıyoruz. Bu Turbo makinelerde herhangi bir gişede yapabildiğiniz işlemlerin yüzde 85-90'ını yapıyorsunuz. Bu bize pandemi döneminde de çok yardımcı oldu" ifadelerini kullandı.2000'li yılların başından itibaren dijital bankacılık kanallarına yatırım yapan bankalar arasında yer aldıklarını belirten Mendi, "Dijital bankacılık hizmetlerimizi 2015'ten bu yana CEPTETEB markası altında birleştirdik ve dijital bankacılıkta müşterilerimizin hayatını kolaylaştırdık" dedi.