Türkiye'nin 'aşı sertifikası' için anlaştığı ülke sayısı 4'e ulaştı

Türkiye'nin Covid-19 aşılarının karşılıklı tanınması için anlaşmaya yaptığı ülke sayısı dörde ulaştı.

Tüm dünyanın etkisi altına alan koranavirüs salgınında karantina ve test şartı aramadan uluslararası seyahatlerin başlamasına olanak tanıması beklenen aşı pasaportu geliştirme çalışmaları devam ederken Türkiye'nin Covid-19 aşılarının karşılıklı tanınması içim anlaşma yaptığı ülke sayısı da artamaya başladı. Çin, Hong Kong, Vietnam, Avustralya, Yeni Zelanda, Singapur, Tayland, Güney Kore, Japonya, Birleşik Krallık, Letonya, Lüksemburg, Ukrayna ve Estonya'dan Türkiye'ye gelen kişilerin 15 Mayıs'tan itibaren Türkiye'ye girişlerinde PCR testi talep edilmeyeceğini duyuran Türkiye, Macaristan, Sırbistan ve Bulgaristan'ın ardından Yunanistan ile aşı sertifikalarının tanınması konusunda anlaştı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak için gittiği Yunanistan'da mevkidaşı Nikos Dendias ile yaptığı görüşmede iki ülke arasında Covid-19 aşılarının karşılıklı tanınması kararını aldıklarını açıklaması ile bu yönde anlaşma sağlanan ülke sayısı da dörde ulaşmış oldu. Anlaşma sağlanan ülkeler arasında yapılacak seyahatlerde aşı sertifikası ibraz eden vatandaşlar PCR testi ve karantina gibi uygulamalardan muaf olacak.