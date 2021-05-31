Yılsonunu yüzde 100’lük artışla kapatır

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkan Yardımcısı ve Limak Holding Turizm Grup Başkanı Kaan Kavaloğlu, geçen sene dünyada turizm olgusunun yüzde 80'e yakın azaldığını belirterek, "Biz bunu yüzde 65 gibi bir rakamla tamamladık. Bunun da başlıca sebebi olarak Güvenli Turizm Sertifikası programını tüm dünyadaki rakiplerimize göre örnek olacak şekilde dört dörtlük uygulamamızdır. Çok iyi uygulayabildiğimiz Güvenli Turizm Sertifikası programını, Turizm Geliştirme Ajansı ile birlikte tüketiciye birebir anlatabilmek de oldukça önem kazanıyor. Pazarlama stratejilerimiz ile kendimizi doğru anlatabilmeliyiz. 2020 yılında yakaladığımız kötünün iyisi başarı zaten bunun kanıtıdır" dedi. Türkiyesiz bir turizmin dünyada düşünülemeyeceğini aktaran Kavaloğlu, "Bu yıl Rusya'nın uçuş yasağı bizleri çok olumsuz etkiledi. Eğer haziran ayı sonu itibarıyla uçuşlar başlayabilirse 20 milyar dolar gelir ve 25 milyon turist hedefine ulaşabiliriz. Antalya'da bu rakam mayıs sonu itibarıyla 2020 verilerine göre yüzde 35 artış ile tamamlanacak. Antalya'da yıl sonunu yüzde 100'lük bir artış ve 7 milyon turistle tamamlayacağımızı düşünüyorum" diye konuştu.Rusya ve Batı Avrupa pazarlarının temmuz ayı itibarıyla başlayacağını öngören Kavaloğlu, "Bu yıl sezon nisan yerine temmuz ayında başlamış olacak. Ancak özellikle Batı Avrupa'nın rezervasyonlarının tam anlamıyla başlayacağını düşünmüyorum. Özellikle Benelux ve İskandinav ülkeleri bu yıl bizler için kayıp olacak. Sezon başladığında Avrupa'da İngiltere ve Almanya'dan ümitliyim. Bunun yanında Doğu Avrupa ve Balkanlar'dan da çok sayıda rezervasyon Türkiye ve Antalya'ya gelecek. 2020 rakamlarına göre Ukrayna ve Moldova en az düşüşün yaşandığı iki ülke olmuştu. Ben bu yılda özellikle Ukrayna'dan gelecek olan turist sayısının artacağını düşünüyorum. İstanbul için önemli bir potansiyel oluşturan Ortadoğu pazarının, bu yıl Antalya içinde ilave bir potansiyel oluşturacağını düşünüyorum" şeklinde konuştu.Bugüne kadar turizmde üç potansiyelin çok önemli olduğunun altını çizen Kavaloğlu, şöyle devam etti: "Bunlardan birincisi daha önceki yıllarda en zor şartlarda dahi dünyanın her bir ülkesinden Türkiye'yi tercih eden "devamlı misafirler" dediğimiz turistler. İkincisi yurtdışında yaşayan Avrupalı Türkler. Üçüncüsü ise yurtiçi pazarımız. Yurtiçi pazar artık bizim olmazsa olmazımız. Yurtiçi turizmi yaklaşık 10 milyon kişilik bir turizm hareketi oluşturuyor. Bu rakamın önümüzdeki beş yıl içerisinde önce 15 milyona daha sonra 20 milyona ulaşması ile birlikte aslında Türkiye yurtiçi pazarda kendine yetebilir duruma gelecektir ve yurtdışına bağlılığımız minimum seviyeye düşecektir."Turkuvaz Medya Grubu ve SABAH'ın ülke medyasında çok önemli ve değerli bir yere sahip olduğunun altını çizen Kavaloğlu, "Turizm sektörüne özel bir önem veriyorlar. O nedenle SABAH grubuna ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Çünkü turizmin olmazsa olmazı iletişimdir. Bu iletişimin sağlanmasında da Sabah grubu çok ciddi bir rol oynuyor. Bu vesile ile 36'ncı yılını kutlayan Sabah gazetesini tebrik ediyorum" dedi.