Akkuyu’da 400 Türk firması var

Akkuyu Nükleer AŞ Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Anton Dedusenko, Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali projesi Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS), salgına rağmen planlandığı gibi devam ettiğini belirterek, "Türk ortaklarımızla beraber mal ve hizmet temininde yerlilik üzerinde çalışıyoruz. Türk firmalar için önemli fırsatlar doğarken, projeye henüz dahil olmayan Türk şirketleri için de fırsatlar sunmaya devam edeceğiz" dedi. 4. Nükleer Santraller Fuarı ve 8. Nükleer Santraller Zirvesi'nde (NPPES) konuşan Dedusenko, Uluslararası Enerji Ajansı'nın 2020'de enerji sektörü için üç ana hedef çerçevesinde sürdürülebilir toparlanma planı tasarladığını anımsattı. Dedusenko, "Bu hedefler, istihdamı koruma ve daha fazlasını yaratma, ekonomik büyümeyi canlandırma ve enerjide sürdürülebilirliği ve dayanıklılığı geliştirme olarak sıralanabilir. Yeni nükleer projelerin dünya genelinde uygulanması, bu üç hedefi de karşılıyor" dedi. Dedusenko, dördüncü ünite için de Türkiye Nükleer Düzenleme Kurumundan yapım ruhsatını beklediklerini aktardı. Akkuyu NGS'nin devreye alınmasıyla yılda yaklaşık 35 milyar kilovatsaat elektrik üretimi gerçekleştirileceğine dikkati çeken Dedusenko, "Bu durum, Türkiye'nin tüketiminin yüzde 10'unu karşılaması anlamına geliyor. Yerelde üretimi geliştiren ve istihdam yaratan proje, birçok uluslararası firma için çeşitli sözleşmelere kaynaklık ediyor" değerlendirmesinde bulundu. Dedusenko, projenin yapım aşamasında Türk yerlilik payının yüzde 40 olduğunu ve tedarikçi listesinde de 400'den fazla Türk firmasının bulunduğunu belirtti.