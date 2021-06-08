Giriş Tarihi: 8.6.2021

Tek konutu olana vergi yok HAZAL ATEŞ

Lüks konut vergisinde yeni dönem başladı. İlk taksitler şubatta yatırıldı, ikinci taksit ağustosta. Tek konutu olanlar 5 milyon lirayı geçse de ödeme yapmayacak. 15 gün içinde itiraz hakkı var