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Haberler Ekonomi Haberleri Müsilaj temizliğinde son dakika: Marmara'da büyük temizlik! İşte alınan deniz salyası miktarı
Giriş Tarihi: 10.6.2021 13:06 Son Güncelleme: 10.6.2021 13:12

Müsilaj temizliğinde son dakika: 'da büyük temizlik! İşte alınan deniz salyası miktarı

Müsilaj temizliğinde son dakika: Marmara'da büyük temizlik! İşte alınan deniz salyası miktarı

Son dakika... Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Denizi Eylem Planı çerçevesinde 8 Haziran'da "Marmara hepimizin" sloganıyla deniz temizliği seferberliği başlatılarak, , , , Balıkesir, Çanakkale, Yalova ve Tekirdağ illerinde belirlenen 31 bölgede temizlik çalışması yapıldı. İlk gün 15 bölgede denizden toplam 235,2 metreküp müsilaj toplandı, çalışmaların ikinci gününde ise 16 bölgede denizden ve karadan toplama sistemiyle 156,6 metreküp müsilaj temizlendi

Deniz salyası olarak bilinen müsilaj konusunda son dakika haberi: Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Denizi Eylem Planı çerçevesinde başlatılan "Müsilaj Temizleme Seferberliği" kapsamında iki günde yaklaşık 392 metreküp müsilaj toplandı.

Marmara Denizi Eylem Planı çerçevesinde 8 Haziran'da "Marmara hepimizin" sloganıyla deniz temizliği seferberliği başlatılarak, , , , Balıkesir, Çanakkale, Yalova ve Tekirdağ illerinde belirlenen 31 bölgede temizlik çalışması yapıldı.

Müsilaj temizliğinde son dakika: Marmara'da büyük temizlik! İşte alınan deniz salyası miktarı

SON DAKİKA | 2 GÜNDE 392 METREKÜP MÜSİLAJ (DENİZ SALYASI) TOPLANDI

Bu kapsamda ilk gün 15 bölgede denizden toplam 235,2 metreküp müsilaj toplandı. Çalışmaların ikinci gününde ise 16 bölgede denizden ve karadan toplama sistemi ile 156,6 metreküp müsilaj temizlendi.

Müsilaj temizliğinde son dakika: Marmara'da büyük temizlik! İşte alınan deniz salyası miktarı

BAKANLIK EL ATTI: İSTANBUL'DA SEFERBERLİK

Müsilaj temizliği seferberliği kapsamında, 48 saatte 'da 103,8, Balıkesir'de 79, 'nde 56, Yalova'da 53, 'da 50, Çanakkale'de 27 Tekirdağ'da ise 23 metreküp olmak üzere toplam 391,8 metreküp müsilaj, Denizi'nden temizlenmiş oldu.

Müsilaj temizliğinde son dakika: Marmara'da büyük temizlik! İşte alınan deniz salyası miktarı

Ayrıca "bariyer serme", "sorbent yayma", "yüzey sıyırma", "kıyıdan uzak noktalarda müsilaj biriktirme" gibi faaliyetler için de 27 tekne kullanıldı.Temizlik faaliyeti, denizden toplam 46 temizleme gemisi ile karada ise 3 noktada gerçekleştirildi.

Meteorolojik koşullara bağlı olarak müsilaj oluşumunda değişmeler yaşandığı da bildirildi.

Müsilaj temizliğinde son dakika: Marmara'da büyük temizlik! İşte alınan deniz salyası miktarı

"MARMARA'YI TERK ETMEYECEĞİZ"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen hafta sonu yapılan çalıştay sonrası 22 eylemin yer aldığı Denizi Koruma Eylem Planını açıkladıklarını belirterek, planın denizde biriken müsilaj tabakasının Marmara genelinde temizlenmesini de içerdiğini belirtti.

Müsilaj temizliğinde son dakika: Marmara'da büyük temizlik! İşte alınan deniz salyası miktarı

Bu kapsamda edinilen son dakika bilgisine göre 8 Haziran Salı günü, Türkiye'nin en büyük deniz temizliği hareketini başlattıklarını anlatan Kurum, "31 bölgede, 1000 arkadaşımızla, denizden 46 temizleme gemisi, bariyer serme, sorbent yayma, yüzey sıyırma, kıyıdan uzak noktalarda müsilaj biriktirme gibi faaliyetler için 27 tekne ve karadan toplama sistemiyle süreci çok ileri bir noktaya taşıdık.

Müsilaj temizliğinde son dakika: Marmara'da büyük temizlik! İşte alınan deniz salyası miktarı

8-9 Haziran tarihlerinde toplam 392 metreküp müsilaj topladık, bertarafa gönderdik. Kapasiteyi daha da arttırarak çalışmamıza 7/24 devam ediyoruz." diye konuştu.

Müsilaj temizliğinde son dakika: Marmara'da büyük temizlik! İşte alınan deniz salyası miktarı

Bakan Kurum, çalışmanın önemine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bu çalışmayla hedefimiz, ve kıyılarındaki görüntü kirliliği ve koku gibi sorunları ortadan kaldırmak, yine güneş ışığının dip alanlara geçişini sağlamak.

Müsilaj temizliğinde son dakika: Marmara'da büyük temizlik! İşte alınan deniz salyası miktarı

Bu balıklarımız, deniz canlılarımız için son derece önemli. Bu çalışmalar çok büyük faydalar sağlıyor, daha da sağlayacak. Ben şuna yürekten inanıyorum.

Müsilaj temizliğinde son dakika: Marmara'da büyük temizlik! İşte alınan deniz salyası miktarı

Bu sorunu hep birlikte aşacağız, 'mızı kaderine terk etmeyeceğiz.

Müsilaj temizliğinde son dakika: Marmara'da büyük temizlik! İşte alınan deniz salyası miktarı

Tüm denizine kıyısı olan illerimizde eş zamanlı ve yoğun biçimde çalışmalarımız sürüyor. Ve bu iş bitene kadar sürecek.

Müsilaj temizliğinde son dakika: Marmara'da büyük temizlik! İşte alınan deniz salyası miktarı

Vatandaşlarımız müsterih olsunlar.

Müsilaj temizliğinde son dakika: Marmara'da büyük temizlik! İşte alınan deniz salyası miktarı

Kurduğumuz bu birlik beraberlik ruhuyla, 'mızı en güzel, en duru, en berrak haline yeniden kavuşturacağız."

Müsilaj temizliğinde son dakika: Marmara'da büyük temizlik! İşte alınan deniz salyası miktarı

Kaynak:AA

Müsilaj temizliğinde son dakika: Marmara'da büyük temizlik! İşte alınan deniz salyası miktarı

Çalışmalardan bir kare...

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Müsilaj temizliğinde son dakika: Marmara'da büyük temizlik! İşte alınan deniz salyası miktarı
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