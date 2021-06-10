Müsilaj temizliğinde son dakika: Marmara'da büyük temizlik! İşte alınan deniz salyası miktarı

Bu kapsamda edinilen son dakika bilgisine göre 8 Haziran Salı günü, Türkiye'nin en büyük deniz temizliği hareketini başlattıklarını anlatan Kurum, "31 bölgede, 1000 arkadaşımızla, denizden 46 temizleme gemisi, bariyer serme, sorbent yayma, yüzey sıyırma, kıyıdan uzak noktalarda müsilaj biriktirme gibi faaliyetler için 27 tekne ve karadan toplama sistemiyle süreci çok ileri bir noktaya taşıdık.