Küresel müşteri için yeni yatırım

Türkiye
odaklı en büyük özel sermaye şirketi Actera, geliştirdiği nesnelerin interneti ve lokasyon bazlı servislerle Endüstri 4.0 çözümleri geliştiren teknoloji ihracatçısı Litum'a yatırım yaptı. Gerçek zamanlı lokasyon sistemleri (RTLS), nesnelerin interneti (IoT) ve Endüstri 4.0 teknolojileri konusunda önemli teknoloji sağlayıcısı olan Litum, Actera'dan aldığı yatırımla küresel büyümeye odaklanıyor.
HIZLI BÜYÜME
2004 yılında Alp Ülkü
, Özgür Ülkü
ve Kamil Sözen
tarafından İzmir'de kurulan Litum,yenilikçi teknolojileriyle dijital dönüşümlerini desteklediği şirketler arasında global Fortune 500 listesinden pek çok dev bulunuyor. Litum Kurucu ve Yönetici Ortağı Özgür Ülkü, Actera'dan aldıkları yatırımın Litum'un globalde hızlı büyüme yolculuğuna çok önemli bir katkı yapacağını söyledi ve hedeflerini şöyle anlattı: "Litum'u bugüne kadar teknolojik altyapımıza ve ekibimize yatırım yaparak hızla büyüttük. Ürün kalitemizi ve müşterilerimize yarattığımız katma değeri dünya standartlarının üzerine çıkarmayı başardık. Yolculuğumuzun bu aşamasında Actera'nın yatırımı bizim için çok değerli ve heyecan verici. Actera'nın tecrübesi ve geniş ağıyla bize güç katacağına inanıyoruz. Bir yandan hızla büyüyerek pazar payımızı artırmaya devam ederken diğer yandan gerçek zamanlı lokasyon sistemleri alanında inovasyona devam etmeyi hedefliyoruz."
KRİZE KARŞI ÇÖZÜM
Litum Kurucu ve Yönetici Ortağı Kamil Sözen ise Litum'da tüm teknolojiyi kendi çatıları altında geliştirdiklerinin altını çizdi ve "Tedarik zinciri, üretim, sağlık, petrol, maden ve akıllı bina sektörlerinde hizmet veriyoruz. Litum çözümlerini kullanan şirketler, çalışanlarının ve ekipmanların konum/ lokasyon bilgilerini anlık takip edebiliyor. Bu yolla güvenliklerini sağlarken diğer yandan süreçlerini optimize edebiliyorlar. Hastanelerden depolara, fabrikalardan madenlere, teknolojimizin çok geniş bir kullanım alanı var. Müşterilerimize hem güvenlik hem doğru karar alarak tasarruf etme noktasında ciddi katma değer sağlıyoruz. Şimdi bu katma değeri daha fazla ülkeye ve müşteriye sağlama hedefimize koşacağız" dedi.