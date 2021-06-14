İhracatın yükselen yıldızı ‘siyah havuç’

Başta doğal gıda boyası olmak üzere ABD, Rusya, Çin ve birçok Avrupa ülkesine gönderilen siyah havuç konsantresi, kırmızı renklendirici grubunun en kalitelisi olarak biliniyor. Ereğli'de 15 bin metrekarelik kapalı alanda kurulu fabrikada işlenerek konsantre halini alan siyah havuçların tarlada ekimlerine ise başlandı.

Önceliklerinin siyah havuç olduğunu söyleyen fabrika satış ve pazarlama müdürü Oğuz Sarıca, aynı zamanda kırmızı pancarı da işleyerek konsantre haline getirdiklerini söyledi. Şu an 35 ülkeye konsantre ihracı gerçekleştirdiklerini kaydeden Sarıca, "Bütün ham maddeyi kendi firmamıza ait olan arazilerimizden temin ediyoruz. Siyah havuç bizim için bir kaledir. Dünya piyasalarında çok rağbet gören bir ürün halini aldı. Bu sektör sayesinde yüzlerce kişi ekmek yiyor. Siyah havucu üreten çiftçi, çiftçinin yakıt aldığı petrol istasyonları, nakliye lojistik sektörü, geniş çaplı düşünüyoruz. Şimdi tek hedefimiz yıllık ekonomiye sağladığımız katkıyı 40 milyon liraya çıkartmak." dedi.

PANDEMİ DÖNEMİNDE TALEP ARTTI

Pandemi döneminde talebin arttığını ifade eden Sarıca, "Türkiye'de pandemi döneminde insanlarımızın sağlıklı gıdalara ihtiyaç duyması sonucu taleplerimiz de arttı. İç pazarda mor ekmek ve mor baklavanın kaynağı da siyah havuç oldu. Bu sebeple yetişebildiğimiz ölçüde yerli firmalarımıza da ürünlerimizi vermeye başladık. Dışarıya ihracaat yaparken ise ürün sevk edilene kadar -18 derecelik depolarımızda saklıyoruz. Sevkiyat kısmında imdadımıza soğuk zincirler yetişiyor. Fabrikamıza gelen tırlar ile Mersin limanı buradan da gemilere yüklenerek gideceği yere kadar ürünlerimiz aynı derecede korunuyor' diye konuştu.

SİYAH HAVUÇ TESCİLLENDİ

Siyah havucun Ereğli'ye tescillendiğini de belirten Sarıca, "Haziran ayında olduğumuz için ekimler tekrar başladı. Ekim ayında başlayıp ocak ayının sonuna kadar gelen siyah havuçlar fabrikamızda çeşitli işlemlerden geçerek konsantre halini alıyor. Uygun olarak ambalajlanıp sevkiyat tarihine kadar depolarımızda bekletiliyor. Bu pazar son yıllarda oldukça büyüdü. En büyük temennimiz Türk üreticiler olarak el ele verip tarım ürünlerimize sahip çıkıp dünya piyasalarına taşınmasıdır." ifadelerini kullandı.