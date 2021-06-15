Araç muayene borcunda % 5 yerine 0.75 faiz imkânı

Gelir İdaresi Başkanlığı
, 10 milyon araç sahibini ilgilendiren araç muayene gecikme bedellerinin yeniden yapılandırılmasına ilişkin esasları belirledi. Buna göre, 9 Haziran'a kadar muayene süreci geçenler 31 Aralık'a kadar yaptırmaları durumunda yüzde 5 faiz yerine yüzde 0.75 faiz ödeyecek. Tebliğ uyarınca, zorunlu araç muayene tarihi kanunun yayımlandığı 9 Haziran'dan sonraya rastlayan araçların süresinde muayene ettirilmemesi halinde, araç muayene ücreti ile birlikte muayenede gecikilen her ay ve kesri için yüzde 5 fazla tahsil edilecek.
TAHSİLAT İADE EDİLMEYECEK
Kanunun yayım tarihi olan 9 Haziran 2021 tarihinden önce tahsil edilmiş olan yüzde 5 fazlalar ret ve iade edilmeyecek. Muayeneye yetkili kuruluşlar tarafından, yüzde 5 fazlalar yerine tahsil edilen tutarlar, belirtilen süre ve şekilde Hazine
hesaplarına aktarılacak. Kanundaki "22 Mart-3 Temmuz 2020 tarihleri arasında geçen süre için yüzde 5 fazlaya ilişkin hüküm ve Yİ-ÜFE aylık değişim oranları uygulanmaz" hükmü, zorunlu araç muayenesini süresinde yaptırmamış olan tüm araç sahipleri için geçerli olacak. Zorunlu araç muayene tarihi 3 Temmuz 2020 tarihinden önce olduğu halde muayeneyi 22 Mart 2020 tarihinden sonra yaptıranlar için 22 Mart 2020 ila 3 Temmuz 2020 tarihleri arasında geçen süreye yüzde 5 fazla hesaplanmayacak.