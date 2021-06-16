Sanayicilikten çekilmiyoruz

Geçen yıl Hyundai Assan Otomotiv
Sanayi'ndeki yüzde 30 hissesini Koreli otomotiv Hyundai Motor Company
'e devreden Kibar Holding, ketçap, mayonez ve sos üreticimi yapan gıda şirketi Assan Foods'u Amerikalı The Kraft Heinz'a (Kraft Heinz) satınca "Kibar sanayicilikten çekiliyor mu?" sorusu akla geldi. SABAH'a açıklama yapan Kibar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar, "Sanayicilikten çıkmıyoruz. Aksine daha büyük işlere odaklanmak için bazı sektörlerden çekiliyoruz. Önümüzdeki dönemde büyük satın almalar ya da yeni yatırımlar yapabiliriz. Nakitte kalma niyetimiz yok. İstihdama ve yatırıma devam edeceğiz" diye konuştu.
TEKNOLOJİK YATIRIMLAR ODAĞINDA
Rekabet Kurulu'nun onayının alınması ve diğer ön koşulların sağlanmasının ardından Assan Foods, Susurluk
ve İzmir
tesislerindeki faaliyetlerine Kraft Heinz'in bünyesinde devam edecek. Bunun bir küçülme değil portfolyo yenileme olduğunu söyleyen Kibar, daha ölçekli yatırımlara odaklandıklarını belirterek, "Odağımızda teknolojik ve sürdürülebilir yeni nesil yatırımlar konusu var" mesajı verdi.
YURTDIŞINA BAKIYOR
Yurtdışı yatırım fırsatlarına baktıklarını da söyleyen Kibar, "Daha önce bizim almak istediğimiz bir firma vardı yurtdışında. Ancak başka bir kurum aldı onu ve işi yürütemiyorlar. Bu konuyu tekrar gündemimize alabiliriz. Halen bu konudaki araştırmalarımız ve temaslarımız sürüyor" dedi.
ALÜMİNYUMA DEV YATIRIM
YURTIÇINDE mevcut sektörlerdeki yatırımlarına ara vermeden devam ettiklerini söyleyen Kibar, buna örnek olarak alüminyum yatırımlarını gösterdi. Geçen hafta yatırım kapsamında makine kurulumlarının gerçekleştiğini söyleyen Kibar, "65-70 milyon dolar
lık bir yatırım" dedi.