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Giriş Tarihi: 16.6.2021

Sanayicilikten çekilmiyoruz

FERİDE CEM FERİDE CEM
Sanayicilikten çekilmiyoruz

’deki hisse satışının ardından Assan Foods’u da satan Kibar Holding, dev ölçekli yatırımlara odaklandı. Ali Kibar, “Sanayicilikten çekilmiyoruz, aksine daha ölçekli yatırımlar yapacağız” dedi

Geçen yıl Sanayi'ndeki yüzde 30 hissesini Koreli otomotiv 'e devreden Kibar Holding, ketçap, mayonez ve sos üreticimi yapan gıda şirketi Assan Foods'u Amerikalı The Kraft Heinz'a (Kraft Heinz) satınca "Kibar sanayicilikten çekiliyor mu?" sorusu akla geldi. SABAH'a açıklama yapan Kibar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar, "Sanayicilikten çıkmıyoruz. Aksine daha büyük işlere odaklanmak için bazı sektörlerden çekiliyoruz. Önümüzdeki dönemde büyük satın almalar ya da yeni yatırımlar yapabiliriz. Nakitte kalma niyetimiz yok. İstihdama ve yatırıma devam edeceğiz" diye konuştu.

TEKNOLOJİK YATIRIMLAR ODAĞINDA
Rekabet Kurulu'nun onayının alınması ve diğer ön koşulların sağlanmasının ardından Assan Foods, ve tesislerindeki faaliyetlerine Kraft Heinz'in bünyesinde devam edecek. Bunun bir küçülme değil portfolyo yenileme olduğunu söyleyen Kibar, daha ölçekli yatırımlara odaklandıklarını belirterek, "Odağımızda teknolojik ve sürdürülebilir yeni nesil yatırımlar konusu var" mesajı verdi.

YURTDIŞINA BAKIYOR
Yurtdışı yatırım fırsatlarına baktıklarını da söyleyen Kibar, "Daha önce bizim almak istediğimiz bir firma vardı yurtdışında. Ancak başka bir kurum aldı onu ve işi yürütemiyorlar. Bu konuyu tekrar gündemimize alabiliriz. Halen bu konudaki araştırmalarımız ve temaslarımız sürüyor" dedi.

ALÜMİNYUMA DEV YATIRIM
YURTIÇINDE mevcut sektörlerdeki yatırımlarına ara vermeden devam ettiklerini söyleyen Kibar, buna örnek olarak alüminyum yatırımlarını gösterdi. Geçen hafta yatırım kapsamında makine kurulumlarının gerçekleştiğini söyleyen Kibar, "65-70 milyon dolarlık bir yatırım" dedi.

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