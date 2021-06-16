Yerli elektrikli otobüs banttan indi

Türk otomotiv sanayisinin ilk elektrikli otobüsü Avenue EV, yola çıkmaya hazırlanıyor. TEMSA
-ASELSAN
işbirliğiyle geliştirilen yüzde 100 yerli elektrikli otobüsü banttan indi. Yerli teknolojinin elektrifikasyonda yaygınlaşması ve Türkiye'nin enerji bağımlılığının düşürülmesi anlamında önemli bir hamle olarak görülen araçların, kamu kurumlarına yönelik ilk teslimleri önümüzdeki günlerde gerçekleşecek.
15 DAKİKALIK ŞARJLA 80 KM
ASELSAN tarafından yerli olarak tasarlanan ve global ihtiyaçlar göz önüne alınarak, çevreci bir bakış açısıyla geliştirilen Avenue EV, fosil yakıt yerine sürdürülebilir bir enerji kaynağı olan elektrikle çalışıyor. Kısa şarj özelliği sayesinde 15 dakikada tam şarja ulaşabilen araç, bu sayede 80 kilometre yol kat edebilirken, duraklarda kısa süreli şarjlarla 24 saat kesintisiz hizmet sunabiliyor. Elektrikli çekiş sistemi ile sıfır karbon emisyonuna sahip çevreci otobüs, aynı zamanda sessiz, konforlu, yüksek performanslı ve son teknolojiyle donatıldı. TEMSA CEO'su Tolga Kaan Doğancıoğlu
, "İlk çalışmalarına 2015'te başladığımız bunun yanında hem ülkemiz hem de sanayimiz için tarihi bir adım olarak gördüğümüz bu proje aynı zamanda, yerli ve milli teknolojiye destek ve teşvik anlamında da büyük bir hamle" dedi. ASELSAN Genel Müdür Yardımcısı Dr. İbrahim Bekar
ise, "Komuta-kontrol, güç elektroniği, motor kontrol ve görev bilgisayar sistemleri gibi konularda sahip olduğumuz bilgi birikimini bu projeyle araç sektörüne aktardık" diye konuştu.