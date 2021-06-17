SOCAR: Karadeniz gazı için ortak çalışalım

SOCAR Türkiye
Yönetim Kurulu Başkan Vekili Vagif Aliyev, Türkiye
'nin Karadeniz'deki gaz keşiflerinin stratejik açıdan önemli olduğunu belirterek, "Teorik olarak Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ile saha geliştirme ve üretim faaliyetlerinde birlikte çalışmamız söz konusu olabilir. Profesyonel olarak ilgi alanımızda" dedi. Aliyev, SOCAR
Türkiye Üst Yöneticisi Zaur Gahramanov
ile basın mensuplarına yaptığı açıklamada, şirketinin en büyük yurtdışı yatırımının Türkiye'de olduğunu ve bu yatırımların 16.5 milyar dolar
ı bulduğunu söyledi. Türkiye'deki ikinci petrokimya yatırımlarını içeren Mercury
projesine ilişkin bilgi veren Aliyev, bu yatırımla ilgili kararın 2022'de kesinleştirileceğini ifade etti.