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Giriş Tarihi: 17.6.2021

: Karadeniz gazı için ortak çalışalım

SOCAR: Karadeniz gazı için ortak çalışalım
Yönetim Kurulu Başkan Vekili Vagif Aliyev, 'nin Karadeniz'deki gaz keşiflerinin stratejik açıdan önemli olduğunu belirterek, "Teorik olarak Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ile saha geliştirme ve üretim faaliyetlerinde birlikte çalışmamız söz konusu olabilir. Profesyonel olarak ilgi alanımızda" dedi. Aliyev, Türkiye Üst Yöneticisi ile basın mensuplarına yaptığı açıklamada, şirketinin en büyük yurtdışı yatırımının Türkiye'de olduğunu ve bu yatırımların 16.5 milyar doları bulduğunu söyledi. Türkiye'deki ikinci petrokimya yatırımlarını içeren projesine ilişkin bilgi veren Aliyev, bu yatırımla ilgili kararın 2022'de kesinleştirileceğini ifade etti.
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SOCAR: Karadeniz gazı için ortak çalışalım
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