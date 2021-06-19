Uzaktan müşteri olan hesap açabilecek

Türkiye Emlak Katılım
Bankası, uzaktan müşteri edinimiyle vatandaşlara, mobil şube üzerinden görüntülü görüşme ile hesap açtırabilecek. Emlak Katılım mobil şube uygulamasını akıllı telefonlarına indirenler, bu uygulama üzerinden randevu alma, randevu saatinde görüntülü bağlanma ve görüntülü konuşma işlem adımlarını takip ederek "imza atma", "kurye ziyareti" ve "şubeye gitme" gibi zorunlulukları olmadan Emlak Katılım müşterisi olabilecekler. Genel Müdür Nevzat Bayraktar, "Her yerden müşteri temsilcilerimizle yapacağınız görüntülü görüşme ile ya da online başvurunuz sonrasında kurye vasıtasıyla hesap açılış işlemlerinizi tamamlayıp müşteri olabilirsiniz" dedi.