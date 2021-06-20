Kaynak Holding’de 21 yeni gözaltı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Kaynak Holding
soruşturması kapsamında yeni şüpheliler tespit edildi. Holding bünyesinde bulunan ve örgüt talimatıyla çalışmalar yapan 27 şüpheliye eş zamanlı operasyon düzenlenerek 21'i gözaltına alındı. B şüpheli engelli olduğu için emniyete ifade vermeye gönderililirken, 5 firari şüpheli ise aranıyor. 27 şüphelinin örgüt talimatı ile diğer bankalardan kredi çekip Asya Katılım Bankası
'na yatırarak bankayı fonladıkları, örgütün tepe yöneticileri ile irtibat kaydında oldukları, Kanun Hükmünde Kararname
(KHK) ile kapatılan sendika ve derneklerde üyelik kayıtları, Zaman Gazetesi
abonelik ödemeleri ve KHK ile kapatılan Kimse Yok Mu Derneği
'ne bağış ödemeleri yaptıkları tespit edildi.
DİJİTAL VERİLERE ERİŞMİŞLER
Aynı zamanda şüphelilerin örgüt üyesi olduklarına dair aleyhlerinde ifadeler bulunduğu ve yapılan incelemelerde örgütsel faaliyetlere katılım gösterdikleri, şirket içerisinde KPSS puanlarına göre personellerin devlet kadrolarına atanmaları ile ilgili listeler hazırlandığına dair dijital verilere ulaştıkları ortaya çıktı. Şüphelilerin yarın adliyeye çıkarılması bekleniyor.