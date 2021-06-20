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Giriş Tarihi: 20.6.2021

’de 21 yeni gözaltı

Kaynak Holding’de 21 yeni gözaltı
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturması kapsamında yeni şüpheliler tespit edildi. Holding bünyesinde bulunan ve örgüt talimatıyla çalışmalar yapan 27 şüpheliye eş zamanlı operasyon düzenlenerek 21'i gözaltına alındı. B şüpheli engelli olduğu için emniyete ifade vermeye gönderililirken, 5 firari şüpheli ise aranıyor. 27 şüphelinin örgüt talimatı ile diğer bankalardan kredi çekip 'na yatırarak bankayı fonladıkları, örgütün tepe yöneticileri ile irtibat kaydında oldukları, (KHK) ile kapatılan sendika ve derneklerde üyelik kayıtları, abonelik ödemeleri ve KHK ile kapatılan 'ne bağış ödemeleri yaptıkları tespit edildi.

DİJİTAL VERİLERE ERİŞMİŞLER
Aynı zamanda şüphelilerin örgüt üyesi olduklarına dair aleyhlerinde ifadeler bulunduğu ve yapılan incelemelerde örgütsel faaliyetlere katılım gösterdikleri, şirket içerisinde KPSS puanlarına göre personellerin devlet kadrolarına atanmaları ile ilgili listeler hazırlandığına dair dijital verilere ulaştıkları ortaya çıktı. Şüphelilerin yarın adliyeye çıkarılması bekleniyor.

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Kaynak Holding’de 21 yeni gözaltı
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