Son dakika | Borcu olan dikkat! Faturaları bu şekilde ödeyenlere büyük indirim

Ücretlilerde asgari geçim indirimi nedeniyle ilgililer, işverenler adına tahakkuk, tarh edilen gelir vergisi ve buna bağlı cezalar, tecilli alacaklar, su, katı atık ücretleri de yapılandırma kapsamında bulunuyor. Bu alacaklar için 30 Nisan tarihi esas alınacak. Su kullanım dönemi 15 Mart-15 Nisan arasında olan alacağın faturada yer alan son ödeme tarihi nisan ayına rastladığı takdirde yasa kapsamına giriyor, mayıs ayına rastlarsa girmiyor.



EYLÜLDE ÖDEYEN KAZANÇLI

Peşin ödemede ayrıca bir katsayı hesaplanmıyor. Borcun ilk taksit ödeme süresi içinde ödenmesi nedeniyle fer'i alacak yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanan tutardan yüzde 90 indirim yapılacak. Örneğin, asıl alacak 258 bin 500 lira, fer'i alacaklar yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanan tutar 32 bin 500 lira olmak üzere toplam 291 bin lira olarak hesaplanmıştır.