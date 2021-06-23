Son dakika | Bakan Dönmez duyurdu: Cuma günü resmen açılıyor...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Ertuğrul Gazi FSRU Tesisi ile ilgili açıklama yaptı. Dönmez,"Cuma günü Hatay Dörtyol'da, Ertuğrul Gazi FSRU Tesisimizin resmi açılış törenini gerçekleştireceğiz." dedi.

AYRINTILAR GELİYOR....