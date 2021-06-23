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Giriş Tarihi: 23.6.2021 11:22 Son Güncelleme: 23.6.2021 11:46

Son dakika | Bakan Dönmez duyurdu: Cuma günü resmen açılıyor...

Son dakika | Bakan Dönmez duyurdu: Cuma günü resmen açılıyor...

Son dakika haberi: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Cuma günü Hatay Dörtyol'da, Tesisi'nin resmi açılışının gerçekleşeceğini duyurdu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Tesisi ile ilgili açıklama yaptı. Dönmez,"Cuma günü Hatay Dörtyol'da, Ertuğrul Gazi FSRU Tesisimizin resmi açılış törenini gerçekleştireceğiz." dedi.

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Son dakika | Bakan Dönmez duyurdu: Cuma günü resmen açılıyor...
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