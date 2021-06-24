Siber suçlar günümüzde en büyük korku haline geldi

DÜNYANIN hızla dijitale döndüğü günümüzde artık ilk sıraya hızla yükselen risklerden olan siber riskler için Doğa Sigorta
'dan tam kapsamlı bir çözüm hizmete sunuldu. Ticari kurumlar için veri ihlalinden siber fidye zararına, yasal savunma giderlerinden iş kaybına kadar kurumların siber bir saldırıya maruz kaldıklarında birçok zararını karşılamak üzere hazırlanmış en geniş limit ve kapsamlı Ticari Siber Güvenlik
Sigortası Doğa Sigorta'dan geldi. Pandemiyle birlikte artış gösteren internet dolandırıcılığı, siber suçlar, siber tehditler ve müşteri verilerinin çalınmasının günümüzde ticari kurumlar ve bireylerin en büyük korkusu haline geldiğini söyleyen Doğa Sigorta CEO'su Nihat Kırmızı
, "Siber saldırganlar daha da dijitalleştiğimiz bu dönemi daha iyi kullanarak kurumların hassas açıklarını daha fazla tehdit etmeye başladı. Saldırganlar kurumları, ticari faaliyetlerini durdurma, müşteri verilerini silme, fidye talebi gerçekleşmezse yıllarca emek verilen birçok veriye ve sisteme el koymakla karşı karşıya bırakıyor. Bu gibi risklerde kurumların hem maddi hem de teknik olarak tek başına hareket etmesi ise oldukça güç" sözleriyle bu duruma dikkat çekti. "2018'de Türkiye
'yi hedef alan siber saldırıların sayısı 73 bin iken 2020'de yaklaşık 110 bin adete çıkmış durumda. Ülkemizde bu saldırıların yaklaşık %71'i ise KOBİ ve ticari kurumlara yönelik gerçekleşti. Bu saldırıların gerçekleştirildiği kurumların ortalama zararı ise yaklaşık 35 bin dolar
" şeklinde bilgi veren Kırmızı, "Dünya geneline baktığımızda siber saldırıların yüzde 95'i bireysel ve KOBİ'lere yönelik gerçekleşiyor. Bu saldırıların da yüzde 43'ü KOBİ'leri hedef alıyor. 2015'te yaklaşık 3 trilyon dolarlık bir siber saldırı suç maliyeti var. Bunun 2021 yıl sonu itibarıyla 6 trilyon dolara ulaşması bekleniyor. Bu risklere karşı bireysel poliçeler de önem kazanmakla beraber ticari işletmelere yönelik poliçeler olmazsa olmaz bir ihtiyaç haline geliyor, ticari işletmeler kendilerini siber saldırılara karşı güvence altına almalı" dedi. Doğa Sigorta Ticari Siber Güvenlik Sigortası, söz konusu zararları; kişisel verilerle ilgili idari para cezaları, bilgi güvenliği ve gizliliği ile ilgili ihlaller, iş durması sonucu oluşan kayıplar başlıkları altında kurumun koşulları ve büyüklüğüne göre planlanan geniş bir limit ve kapsamla ticari kurumların hizmetine sunuyor.