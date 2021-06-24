Socar Türkiye CEO’su Gahramanov: Türkiye’nin gaz maliyeti düşecek

Türkiye'nin doğal gaz tedarik ettiği ülkelerle yaptığı sözleşmelerin bir kısmı biterken, bir kısmı da yakın bir tarihte bitecek. Yeni anlaşmalar için başta Azerbaycan, Rusya ve İran gibi ülkelerle masaya oturacak olan Türkiye'nin Karadeniz'de kendi rezervlerini bulması da önemli gelişme oldu.