İkinci çeyrekte % 20 büyüme bekliyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan
, son haftalarda aşılamanın hızlanmasının kısa sürede turizm ve hizmetler sektörüne canlılık getireceğini belirterek, "Salgınla mücadelede uyguladığımız politikalar, hem geçen seneyi hem de bu yılın ilk çeyreğini büyümeyle kapatmamızı sağladı. Yılın ikinci çeyreğinde, güçlü baz etkisinin de etkisiyle, çift haneli yüzde 20'ler civarında bir büyüme bekliyoruz" dedi. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ile birlikte Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri'nde düzenlenen 'Gaziantep İş Dünyası ile Buluşma Programı'na katılan Elvan, hizmetler sektöründe hâlâ zayıf bir performans olduğunu, bunun da istihdamdaki toparlanmayı etkilediğini anlattı. Elvan, "Ekonomik aktivite her ne kadar canlı da olsa, salgın döneminin getirdiği birtakım yapısal sorunlar da var. Bunlardan birisi, küresel enflasyon baskısı. Küresel enflasyonun yanı sıra, artan bütçe açıkları ve borçluluk oranları da pek çok ülkenin önünde ciddi bir engel teşkil ediyor" diye konuştu.
200 MİLYAR $'I GEÇER
Bu yıl ihracatta 200 milyar dolar
ın üzerinde bir performansa imza atılabileceğini söyleyen Elvan, şunları vurguladı: "Şubatta yaptığımız düzenlemelerin de etkisiyle altın ithalatında önemli bir yavaşlama görmeye başladık. Dolayısıyla iç talebin ılımlı ve kontrollü bir şekilde devam etmesi ve turizm gelirlerinin artması şartıyla, cari açık tarafında bu sene bir sorun görmüyoruz." Kamu maliyesi
göstergelerinin de hedeflerle gayet uyumlu bir şekilde gittiğini aktaran Elvan, "Bu sene için milli gelire oranla yüzde 3.5'lik bir bütçe açığı hedefi ortaya koyduk. Disiplinli politikalar sonucunda oluşturacağımız bu mali alanı, vatandaşlarımız için kullanmaktan asla çekinmeyeceğiz. Tabi bunu yaparken de orta vadeli bütçe hedeflerimizden sapmayacağız" dedi. Büyüme, ödemeler dengesi
ve kamu maliyesi tarafında olumlu sinyaller olduğunu, enflasyonda ve döviz kurunun oynaklığında sorun yaşandığını anlatan Elvan, "Bu ülkenin ihtiyacı düşük enflasyon ve kur istikrarı. Merkez Bankası
, fiyat istikrarına odaklı kararlı duruş sergilemeli. Disiplinli ve öngörülebilir politikalar enflasyonla mücadelede başarı getirecek. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Enflasyonla mücadeleyi elbette sadece para politikası perspektifinden de görmüyoruz. Maliye politikalarımız ve yapısal önlemler de fiyat istikrarını destekler niteliktedir" diye konuştu.
İŞ DÜNYASINA ÇAĞRIDA BULUNDU
İŞ dünyasına "Sermaye piyasaları özkaynaklarınızı güçlendirir" diye seslenen Bakan Elvan, "Son dönemde Borsa İstanbul
'daki yatırımcı sayısı iki milyonun üzerine çıktı. 2021'de 21 halka arzın büyüklüğü 11 milyar liranın üzerinde gerçekleşti" dedi. Kredi Garanti Fonu'nu teminatlı kredileri, tedarik zinciri sistemini güçlendirmek için de kullanacaklarını aktaran Bakan Elvan, ihracatçıların finansmana en kolay ve en ucuz şekilde ulaşmasını sağlamak için de önemli adımlarının olacağını söyledi. Elvan, ihracatçılara sağlanan finansman kaynaklarını daha da artıracaklarını anlattı.
ŞİRKETLERE VERGİ KOLAYLIĞI GELİYOR
VERGİ Usul Kanunu'nda yapılacak değişiklere de değinen Elvan, "İktisadi kıymetlerin değerleme hükümlerini güncelleyeceğiz. Şirketlerin sermaye yapısını güçlendirici ve özkaynakla finansmanı teşvik edici düzenlemeler yapacağız. Nakit sermaye artırımında yüzde 50 olarak uyguladığımız kurumlar vergisi indirimi, artırılan sermayenin yurtdışından getirilmesi durumunda yüzde 75 olarak uygulanacak" dedi.
SİGARA VE ALKOLDE ÖTV ORANI DEĞİŞMEDİ
SİGARA, alkollü içkiler ve içeceklerden alınan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) asgari maktu tutarları bu yılın sonuna kadar aynı kalacak. Yİ-ÜFE'deki artışa göre yapılması gereken otomatik güncelleme Temmuz- Aralık 2021 döneminde uygulanmayacak. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi. Buna göre, meyve suları, ambalajlanmış sular, gazozlar, alkollü içeceklerin asgari maktu vergi tutarı ile tütün içeren sigaralar, puroların vergi tutarlarında artış olmayacak.
202 FİRMANIN 55.6 MİLYARLIK BORCU YAPILANDIRILDI
TÜRKİYE Bankalar Birliği, Ekim 2019'dan Mayıs 2021'e kadar geçen sürede Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşmaları doğrultusunda büyük ölçekli uygulamada 202 firmanın 55.6 milyar liralık borcunun yapılandırıldığını duyurdu. Bu tutarın 10 milyar 729 milyon lirası imalat sanayi, 10 milyar 308 milyon lirası inşaat, 10 milyar 672 milyon liralık kısmı ise turizm sektörünün. Küçük ölçekli uygulamada 28 firmanın 323 milyon lira borcu yeniden yapılandırıldı. Söz konusu borç tutarı 323 milyon TL.