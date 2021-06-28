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Giriş Tarihi: 28.6.2021 09:57

Kısa Çalışma Ödeneği ne zaman bitiyor, uzatıldı mı? Haziran ayı Kısa Çalışma Ödeneği (KÇÖ) ne zaman yatacak?

Kısa Çalışma Ödeneği ne zaman bitiyor, uzatıldı mı? Haziran ayı Kısa Çalışma Ödeneği KÇÖ ne zaman yatacak?

Pandemi sürecinde vatandaşlara sağlanmakta olan Kısa Çalışma Ödeneği son tarih için geri sayım başladı. Haziran ayının son günlerinde ödenekten faydalanmakta olan vatandaşlar bu kapsamda “Kısa Çalışma Ödeneği (KÇÖ) ne zaman bitiyor, uzatıldı mı?” sorularına yanıt aramaya başladı. Her ayın başında ödenen bu ücretin süresinde herhangi bir uzatma kararı verilmemesi halinde son ödemelerin Temmuz başında yapılacağı biliniyor. Buna göre; Kısa Çalışma Ödeneği ne zaman bitiyor, uzatıldı mı, Haziran ayı KÇÖ ne zaman yatacak? İşte konuya dair tüm gelişmeler…

Kısa Çalışma Ödeneği bilindiği üzere bu ay sona eriyor. Geçtiğimiz seneden bu yana peyderpey uzatılarak ödenen bu nakdi desteğin süresinde bu ay herhangi bir uzatma kararı duyurulmamıştı. Hal böyleyken "Kısa Çalışma Ödeneği ne zaman bitiyor, uzatıldı mı, Haziran ayı KÇÖ ne zaman yatacak?" soruları son dönemde vatandaşların gündemindeki konular arasında yerini aldı. Uzunca bir süredir vatandaşlara sağlanmakta olan ve uzatılan bu ödenek için son tarih 31 Haziran olarak belirlenmişti. Buna göre; Kısa Çalışma Ödeneği ne zaman bitiyor, uzatıldı mı? İşte detaylar…

21 Haziran tarihli kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan kısa çalışma ödeneğine ilişkin bir açıklamada bulunmadı. Öte yandan ödemelerin her ayın 5'inde yapıldığı biliniyor. Bu kapsamda KÇÖ Haziran ayı ödemelerinin 5 Temmuz itibarıyla hesaplara geçmesi beklentiler arasında yer alıyor.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN BİTECEK?

Koronavirüs sebebiyle ekonomik sıkıntı çeken vatandaşlara kısa çalışma ödeneği verilmeye devam ediliyor. Son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kısa Çalışma Ödeneği için müjdeli haber geçtiğimiz haftalarda gelmişti. Erdoğan açıklamasında... "Tüm sektörler için geçerli olmak üzere nisan, mayıs, haziranı kapsayacak şekilde kısa çalışma ödeneği uygulamasına devam etme kararı aldık." dedi. Kısa Çalışma Ödeneği için son tarih 31 Haziran 2021. Karar 1 Nisan itibariyle yürürlüğe girmişti.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN YATACAK, HAZİRAN AYI ÖDEME TARİHLERİ NE ZAMAN?

Koronavirüs sebebiyle ekonomik sıkıntı çeken vatandaşlara kısa çalışma ödeneği verilmeye devam ediliyor. Son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan kısa çalışma ödeneğinin uzatıldığını duyurdu.

31 Mart'ta son bulan Kısa Çalışma Ödeneği, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesiyle Nisan, Mayıs ve Haziran aylarını da kapsayacak şekilde uzatılmıştı. Uzatılan Kısa Çalışma Ödeneği'nin son tarihi 30 Haziran 2021 olarak belirlendi.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMANA KADAR UZATILDI? KÇÖ 2021 SON DURUM

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle kısa çalışma başvurusunda bulunan iş yerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresinin 30 Haziran 2021'e kadar uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Mart ayında alınan kararla uygulama Haziran ayının sonuna uzatıldı. Karara göre, İşsizlik Sigortası Kanunu'nun geçici 23. maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde, Kovid-19 nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamında zorlayıcı sebeple 31 Ocak 2021'e kadar kısa çalışma başvurusunda bulunan iş yerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresi, kanunun ek 2. maddesi kapsamındaki uzatma süresiyle sınırlı kalmaksızın, 29 Haziran 2020 tarihli ve 2706 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı'nda belirtilen esaslar çerçevesinde ve 18 Şubat 2021 tarihli 3556 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile uzatılan süreden sonra başlamak üzere 30 Haziran 2021'e kadar uzatıldı.

Lüksün Ötesinde Bir Yaşam
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