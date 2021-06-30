LinkedIn'e büyük şok! 700 milyon kullanıcı bilgisi çalındı

LinkedIn nisan ayında karşı karşıya kaldığı veri ihlalinden ders çıkarmamış görünüyor. RestorePrivacy isimli bir güvenlik şirketi tarafından yayınlanan raporda, 700 milyon civarında kullanıcı verisinin çalındığı ve bunların bir forumda satışa çıkarıldığı belirtiliyor.

Satış ilanını veren bilgisayar korsanı kanıt olarak 1 milyon kullanıcı verisini ücretsiz olarak paylaştı.

LinkedIn'in toplam kullanıcı sayısı yaklaşık 756 milyon. Veri ihlali 700 milyon kullanıcıyı kapsıyor. Yani LinkedIn kullanıcı sayısının %92'den fazlasına denk geliyor.