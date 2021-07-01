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Giriş Tarihi: 1.7.2021 12:27 Son Güncelleme: 1.7.2021 12:28

Haziran ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı? Emekli ve memur zammı için gözler Haziran ayı enflasyon oranlarında!

Haziran ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı? Emekli ve memur zammı için gözler Haziran ayı enflasyon oranlarında!

Haziran ayı enflasyon oranı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak soruları milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. Memur ve emekli maaşları için belirleyici etken olacak olan enflasyon rakamları Türkiye İstatistik Kurumu tarafından kısa bir süre sonra kamuoyu ile paylaşılacak. Bu noktada Haziran ayı enflasyon oranı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, TEFE-TÜFE rakamları gibi sorular vatandaşlar tarafından araştırılıyor. TÜFE'de 2021 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 0.89’lik artış bulunuyor. İşte TÜİK’in enflasyon oranları açıklayacağı o tarih…

Türkiye'de milyonlarca vatandaş, Haziran ayı enflasyon oranı için geri sayıma başladı. Bilindiği üzere memur ve emekli maaşlarına Temmuz ayında yapılacak zam miktarında belirleyici etken enflasyon rakamları oluyor. 2021 yılının ilk 6 aylık dönemindeki enflasyon tutarı neticesinde emekli ve memurlara zam yapılacak. Şu ana kadar 5 aylık enflasyon verisi geride bırakılırken, gözler Haziran ayı enflasyon oranlarına çevrildi. Milyonlarca vatandaş, Haziran ayı enflasyon oranı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, TEFE-TÜFE ne kadar olacak sorularına yanıt arıyor. İşte TÜİK'in enflasyon oranları açıklayacağı o tarih…

HAZİRAN AYI ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE), yurt içi üretici fiyat endeksi 5 Temmuz Pazartesi günü açıklanacak.

MAYIS AYI ENFLASYON ORANI KAÇTI?

TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre %0,89, bir önceki yılın Aralık ayına göre %6,39, bir önceki yılın aynı ayına göre %16,59 ve on iki aylık ortalamalara göre %14,13 artış gerçekleşti.

Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yer alan enflasyon tahminine göre ise ilk 6 aylık TÜFE yani SSK ve Bağ-Kur'luların zam oranı yüzde 7.67'yi bulabilecek. Bu durumda en yüksek maaş 529,87 lira artışla 7 bin 438 lira 22 kuruşa çıkacak.

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Haziran ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı? Emekli ve memur zammı için gözler Haziran ayı enflasyon oranlarında!
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