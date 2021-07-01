Türkiye'de milyonlarca vatandaş, Haziran ayı enflasyon oranı için geri sayıma başladı. Bilindiği üzere memur ve emekli maaşlarına Temmuz ayında yapılacak zam miktarında belirleyici etken enflasyon rakamları oluyor. 2021 yılının ilk 6 aylık dönemindeki enflasyon tutarı neticesinde emekli ve memurlara zam yapılacak. Şu ana kadar 5 aylık enflasyon verisi geride bırakılırken, gözler Haziran ayı enflasyon oranlarına çevrildi. Milyonlarca vatandaş, Haziran ayı enflasyon oranı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, TEFE-TÜFE ne kadar olacak sorularına yanıt arıyor. İşte TÜİK'in enflasyon oranları açıklayacağı o tarih…
HAZİRAN AYI ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Tüketici fiyat endeksi (TÜFE), yurt içi üretici fiyat endeksi 5 Temmuz Pazartesi günü açıklanacak.
MAYIS AYI ENFLASYON ORANI KAÇTI?
TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre %0,89, bir önceki yılın Aralık ayına göre %6,39, bir önceki yılın aynı ayına göre %16,59 ve on iki aylık ortalamalara göre %14,13 artış gerçekleşti.
Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yer alan enflasyon tahminine göre ise ilk 6 aylık TÜFE yani SSK ve Bağ-Kur'luların zam oranı yüzde 7.67'yi bulabilecek. Bu durumda en yüksek maaş 529,87 lira artışla 7 bin 438 lira 22 kuruşa çıkacak.