Türkiye'de milyonlarca vatandaş, Haziran ayı enflasyon oranı için geri sayıma başladı. Bilindiği üzere memur ve emekli maaşlarına Temmuz ayında yapılacak zam miktarında belirleyici etken enflasyon rakamları oluyor. 2021 yılının ilk 6 aylık dönemindeki enflasyon tutarı neticesinde emekli ve memurlara zam yapılacak. Şu ana kadar 5 aylık enflasyon verisi geride bırakılırken, gözler Haziran ayı enflasyon oranlarına çevrildi. Milyonlarca vatandaş, Haziran ayı enflasyon oranı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, TEFE-TÜFE ne kadar olacak sorularına yanıt arıyor. İşte TÜİK'in enflasyon oranları açıklayacağı o tarih…