Pasifik İnşaat İstanbul’da hasılatı ikiye katlayacak

PASIFİK İnşaat, 'Next Level' markasını İstanbul
'a taşıyor. Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı
'nın İstanbul Beşiktaş Ortaköy
arsası için gelir paylaşımı modeliyle mart ayında gerçekleştirdiği ihaleden aldığı arazide yükselecek proje, lüks konut ağırlıklı olacak. Şirketin hedefi, ihalede verilen 2 milyar 650 milyon lira toplam hasılat teklifini ikiye katlamak. Pasifik Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Erdoğan
, "Merkez Ankara projemizde ise 4.2 milyar lira hasılatı 5 milyar liraya taşıdık. İstanbul'daki projemizin fiyatının da en üst segmentte olacağını söyleyebilirim" dedi.