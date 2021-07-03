Esnek çalışarak verimliliği artırdı

Pandemi sürecinin iş yaşamında köklü değişiklikler yarattığı alanlardan biri de insan kaynakları oldu. Yurtdışı şirketlerle birlikte bünyesinde 25 binden fazla kişiyi istihdam eden Turkcell
, çalışanlarıyla anket yaparak kalıcı hale getirdiği Esnek Çalışma Modeli ile yoluna devam etme kararı aldı. Sanılanın aksine bu modelle çalışan performansında düşüş değil artış olduğunu söyleyen Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Serhat Demir
, "Hedeflerimizi tutturduk, hatta üzerine çıktık. Çalışma modelimiz esneklik sağladığı için, iş verimliliğinde bir dezavantaj yaratmadı" dedi.
ANKET YAPARAK KARAR VERDİ
Demir, uzaktan çalışma modeli olan, haftanın sadece dört günü ofiste bulunmayı sağlayan "mobil çalışma" ve Türkiye
'nin birçok yerinde bulunan plazalarda çalışma imkânı sunan "ofistasyon" sistemini yaklaşık 5 yıldır uygulamalarının bu dönemde kendilerine büyük avantaj sağladığını söyledi. Normalleşmeyle birlikte kademeli olarak ofise döndüklerini anlatan Demir, şu bilgileri verdi: "Düzenlediğimiz anketlere katılan çalışanlarımızın yüzde 57'si uzaktan çalışmayı ofisten daha verimli, yüzde 36'sı ofisle benzer verimlilikte, yüzde 7'si ise daha az verimli bulduğunu söyledi. Biz de bu kapsamda çalışma düzenimizde değişikliklere giderek 'Esnek Çalışma Modeli'ni hayata geçirerek kalıcı hale getirdik. Benzerlerinden çok farkı olan bu modelde çalışanlarımıza yüzde 100 özgürlük verdik. İsteyen evden isteyen ofisten çalışabiliyor."
EK İMKÂNLAR SAĞLANIYOR
Uzaktan çalışmanın şirketler için daha kolay işe alım, yeteneği daha kolay elde tutma, artan üretkenlik gibi yaygın olarak bilinen pek çok faydalarının olduğunu söyleyen Demir, "Çalışanlarımız işlerinin gereklilikleri doğrultusunda ister sahadan ister ofisten isterlerse de diledikleri lokasyondan çalışabiliyorlar" dedi. Demir, verimliliği sürdürmek adına çalışma ortamlarındaki gereksinimlerinin karşılanması amacıyla tüm çalışanlarına her yıl yenilenen "Esnek Çalışma Desteği" sunduklarını söyledi. Demir, ev interneti ve ilave çalışan kampanyaları gibi ek imkânlar da sağladıklarını ekledi.
OCAKTA REKOR KIRILDI
2020
'DE yaşadıkları olağandışı sürece rağmen işe alımlarını hız kesmeden sürdürdüklerini söyleyen Serhat Demir, "Geçen yıl toplam 7 bin 892 kişiyi bulan yeni istihdam sayımız bu yıl da artmaya devam ediyor. Örneğin Ocak 2021'de son beş yılın en yüksek aylık işe alımını gerçekleştirdik" diye konuştu.