Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Antalya Bilim Üniversitesi Akademik Personel alacak
Giriş Tarihi: 4.7.2021 18:48

Antalya Bilim Üniversitesi Akademik Personel alacak

Antalya Bilim Üniversitesi Akademik Personel alacak

Antalya Bilim Üniversitesi Akademik Personel alacağını açıkladı. Yayınlanan ilanda son başvuru tarihleri ile birlikte diğer şartlar sıralandı.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre; Antalya Bilim Üniversitesi Akademik Personel alacak. Yayınlanan ilanda, "Üniversitemiz 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak, Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in ilgili hükümleri gereğince, tabloda belirtilen kadrolara öğretim
elemanları alınacaktır." denildi.

Detaylı bilgi için tıklayınız...

piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Antalya Bilim Üniversitesi Akademik Personel alacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA