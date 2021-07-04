Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre; Antalya Bilim Üniversitesi Akademik Personel alacak. Yayınlanan ilanda, "Üniversitemiz 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak, Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in ilgili hükümleri gereğince, tabloda belirtilen kadrolara öğretim

elemanları alınacaktır." denildi.

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