1 milyonuncu evin anahtarı teslim ediliyor

2003'TEN bu yana 5 milyonu aşkın vatandaşa sıcak yuva olan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı
(TOKİ
) 1 milyon konut üretti. Sosyal devlet
anlayışı ile evi olmayan dar gelirli vatandaşları az peşinat, düşük taksit ve uzun vadelerle ev sahibi yapan TOKİ'nin 1 milyonuncu konutunun anahtarı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın katılımıyla, 7 Temmuz Çarşamba günü gerçekleşecek Ankara Sincan
'daki törenle sahibine verilecek. Törende 7 bölgenin her birindeki TOKİ projelerine de bağlanıp, buralarda da anahtar teslimi yapılacak. TOKİ, sosyal konutun yanı sıra şehirlerin ve kamu kuruluşların ihtiyaç duyduğu binaları ve sosyal donatıları da inşa ediyor. Üniversitelerden stadyumlara, sanayi sitelerinden öğrenci yurtlarına kadar birçok ihtiyacı giderdi. TOKİ bu kapsamda; 27.055 derslikli 1.276 okul, 79 bin yatak kapasiteli 201 öğrenci yurdu, 21 üniversite binası, yaklaşık 40 bin yatak kapasiteli 268 hastane, 97 sağlık ocağı, UEFA
standartlarında 480 bin Seyirci kapasiteli 19 stadyum, 993 spor salonu, 840 cami, 285 kamu hizmet binası ve diğer sosyal donatılarla beraber toplam 24 bin 503 sosyal donatıyı şehirlere kazandırdı.
192 MILLET BAHÇESI YAPILIYOR
"Daha Çok Yeşil
" anlayışı doğrultusunda ülke genelinde her şehre en az bir millet bahçesi hedefiyle hayata geçen millet bahçelerinin 192'si TOKİ tarafından yapılıyor. TOKİ, eski statları da dönüştürüyor.