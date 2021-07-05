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Giriş Tarihi: 5.7.2021 16:53 Son Güncelleme: 5.7.2021 16:58

Dünyanın en zengin ismi Jeff Bezos Amazon'daki görevini bıraktı

AA
Dünyanın en zengin ismi Jeff Bezos Amazon'daki görevini bıraktı

ABD'li e-ticaret devi Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, şirketin 27'nci kuruluş yıl dönümünde üst yöneticilik (CEO) görevinden ayrıldı. Şirketin yeni CEO'su resmi olarak Andy Jassy oldu

Amazon'un sitesinde, Andy Jassy, şirketin yeni CEO'su olarak yer aldı. Şirketin kurulduğu 5 Temmuz 1994'ten bu yana CEO olarak görev yapan Bezos ise yönetim kurulu başkanı oldu.

Bezos, bu yılın başında CEO görevinden ayrılacağını duyurmuş, mayıs ayında ise görevini 5 Temmuz'da Andy Jassy'e devredeceğini açıklamıştı.

Andy Jassy

Uzay yolculuğu da dahil diğer projelere odaklanacağını belirten Bezos, haziran ayında sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptığı paylaşımda, kardeşi Mark Bezos ile 20 Temmuz'da uzay yolculuğuna çıkacağını duyurmuştu.

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Dünyanın en zengin ismi Jeff Bezos Amazon'daki görevini bıraktı
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