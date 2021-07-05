Dünyanın en zengin ismi Jeff Bezos Amazon'daki görevini bıraktı

Amazon'un sitesinde, Andy Jassy, şirketin yeni CEO'su olarak yer aldı. Şirketin kurulduğu 5 Temmuz 1994'ten bu yana CEO olarak görev yapan Bezos ise yönetim kurulu başkanı oldu.

Bezos, bu yılın başında CEO görevinden ayrılacağını duyurmuş, mayıs ayında ise görevini 5 Temmuz'da Andy Jassy'e devredeceğini açıklamıştı.