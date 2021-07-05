Temmuz ayında kritik tarih geldi! Bugün açıklanacak enflasyon verileri ile emekli maaşı zammı oranı da belli olacak. Bu ay hesapalara yatacak olan emekli Kurban Bayramı ikramiyesi ve zamlı emekli maaşları vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Kurban Bayramı tarihi göz önünde bulundurulduğunda emekli bayram ikramiyeleri için de 12-19 Temmuz tarih aralığı bekleniyor. Peki, emekli ikramiyeleri 210 ne kadar oldu, bu ay emekli ikramiyesi zamlı mı yatacak?

GÖZLER EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYELERİNDE!

Bu yılın ilk bayram ikramiyesini zamlı olarak Mayıs'ta alan emekliler, şimdi de gözünü ikinci ödemeye çevirdi. Temmuz emekliler için ikramiye ve zam ayı olacak. Tüm emekliler Kurban Bayramı öncesi bin 100 lira ikramiyeyi cebine koyacak.