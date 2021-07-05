İkinci çeyrek büyüme beklenenden iyi gelecek

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank
, öncü göstergelerin 2021'in ikinci çeyreğinde çok daha yüksek bir büyümeye işaret ettiğini söyledi. Varank, Trakya Kalkınma Ajansı
tarafından restorasyonu gerçekleştirilen Edirne Necmi İğe Evi Etnografya Müzesi
'nin açılışında yaptığı konuşmada, "Türkiye olarak, Cumhurbaşkanımız liderliğinde sağlık ve ekonomi arasında iyi bir denge kurarak etkili politikalar uyguladık. Bu sayede, dünya ekonomisinde ciddi daralmalar yaşanırken Türkiye ekonomisi pandemi yılında dahi büyümeyi başardı. 2021'in ilk çeyreğine baktığımızdaysa yüzde 7 gibi ciddi bir büyüme performansı görüyoruz. Öncü göstergeler 2021'in ikinci çeyreğinde çok daha yüksek bir büyümenin gerçekleşeceğine işaret ediyor" şeklinde konuştu. İSO
Satın Alma Yöneticileri Endeksi'nin haziranda 2 puan artarak, 51.3 seviyesine yükseldiğini belirten Varank, "İlk 6 aydaki ihracatımız yüzde 40' artış ile 105 milyar dolar
a ulaştı. Teknoloji yoğun ürünlerde mayısta yüzde 60'lara varan artış, katma değerli bir ekonomik toparlanmanın göstergesi" dedi.