Aviva çıktı Sabancı yoluna Ageas ile devam edecek

SABANCI Holding
ve İngiliz sigorta grubu Aviva iştiraki olan AvivaSA'da yollar ayrıldı. AvivaSA yoluna uluslararası sigorta grubu Ageas ile devam edecek. Sabancı Holding'in 2011 yılından bu yana sigorta sektöründe ortağı olan Ageas Grubu'nun 14 ülkede faaliyeti bulunuyor. 200 yıllık geçmişe sahip uluslararası sigorta grubu Ageas ile birlikte firmanın yeni ismi AgeSA olarak değişti. Sabancı Holding Finansal Hizmetler Grup Başkanı ve AgeSA Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Dinçer, "Ageas, Sabancı Holding şirketlerinden Aksigorta'nın da ortağı. Ageas ile birlikte yolumuza çok daha güçlü bir şekilde devam edeceğiz" dedi. AgeSA Genel Müdürü Fırat Kuruca
ve Ageas CEO'su Hans De Cuyper
ise şu mesajı verdi: "AgeSA'daki yatırımımız, Türkiye
'de büyüyerek, hayat sigortası pazarına girmemiz için önemli bir fırsat sunuyor."