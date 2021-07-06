Enflasyon haziran ayında % 17.53’e yükseldi

Tüketici Fiyat Endeksi
(TÜFE
) haziranda aylık bazda yüzde 1.94, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi
(Yİ-ÜFE) yüzde 4.01 artış gösterdi. Yıllık enflasyon
tüketici fiyatlarında yüzde 17.53, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 42.89 oldu. Ana harcama grupları itibarıyla haziranda, aylık bazda artışın yüksek olduğu gruplar sırasıyla yüzde 4.5 ile ev eşyası, yüzde 4.46 ile eğlence ve kültür oldu. Haziranda aylık bazda düşüş gösteren tek grup yüzde 0.01 ile alkollü içecekler
ve tütün olarak kayıtlara geçti. Yıllık bazda en yüksek artış yüzde 26.29 ile ulaştırmada görüldü. Haziranda en fazla fiyat artışı yüzde 51.6 ile yurtiçi bir hafta ve daha fazla süreli turlarda görüldü. Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 28.19 ile sarımsakta oldu.
KİRA ARTIŞ ORANI % 14.55
TÜRKİYE İstatistik Kurumu
verilerine göre kira artışında belirleyici olan 12 aylık ortalamalara göre TÜFE yüzde 14.55 artış kaydetti. Böylece temmuz ayında kira zammı oranı yüzde 14.55 oldu. 2 bin lira kira ödeyen bir vatandaş temmuz ayında zam yapılması durumunda kira tutarı 2 bin 291 liraya yükselecek.