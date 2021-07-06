Türkiye’yi korsanlar bastı! Uçak ve otobüste rakip oldular

Emniyet'in rakamlarına göre, İstanbul'da ayda 600 korsan araç bağlanıyor. Üstelik, araçlara 6.700 TL ceza kesiliyor. İçindeki yolcu da cezadan nasibini alıyor. Ancak cezaya rağmen korsan taksiler bir kılıfını bulup yoluna devam ediyor.

PAZARLIK KABUL ETMİYOR

İnternette arama motoruna girdiğinizde önünüze yüzlerce korsan taksi numarası çıkıyor. Bunlardan birkaç tanesini müşteri gibi aradık. Kimine Bodrum'a, kimine Çeşme'ye, kimine de Erzurum'a gitmek istediğimizi söyledik. Hepsinin cevabı "Türkiye'nin her yerine ulaşım sağlıyoruz" oldu. Fiyat pazarlığı yapmak isteyince, "Bayram öncesinde çok yoğunuz. Fiyatlarda pazarlık yapamayız. Hatta rezervasyon yaptırmalısınız" dediler.