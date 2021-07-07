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Haberler Ekonomi Haberleri Altın fiyatlarında yukarı yönlü ivme başladı! Son Dakika: 7 Temmuz bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
Giriş Tarihi: 7.7.2021 08:13 Son Güncelleme: 7.7.2021 08:13

Altın fiyatlarında yukarı yönlü ivme başladı! Son Dakika: 7 Temmuz bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Altın fiyatlarında yukarı yönlü ivme başladı! Son Dakika: 7 Temmuz bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Haftanın üçüncü işlem gününde altın fiyatları ile ilgili son dakika hareketlilik yakından takip ediliyor. Salgın süresi boyunca iyi bir yatırım aracı olarak görülmesi nedeniyle alış ve satış fiyatları bu noktada önem kazanıyor. 7 Temmuz bugün 22 ayar bilezik fiyatı 453 liradan işlem görürken yarım altın ise bin 627 liradan işlem görmektedir. Bu kapsamda; 7 Temmuz bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Canlı rakamlar ile altın fiyatları son dakika hareketliliği.

Kapalıçarşı'dan canlı altın fiyatları gelmeye devam ediyor. Haftanın üçüncü işlem gününde gram altın 502 liradan işlem görürken çeyrek altın ise 814 liradan işlem görmektedir. Koronavirüs salgını boyunca küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar tarafından sıklıkla takip edilen sarı metal alış ve satış fiyatları bu noktada önem kazanıyor. Öte yandan uzun bir süredir inişli çıkışlı grafiğe sahip olması nedeniyle güncel rakamlar giderek önem kazanıyor. Peki; 7 Temmuz bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Altın fiyatlarında yukarı yönlü ivme başladı!

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 453,05

SATIŞ: 484,57

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.297,00

SATIŞ: 3.367,00

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.339,00

SATIŞ: 3.390,00

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TAM ALTIN

ALIŞ: 3.222,57

SATIŞ: 3.287,92

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.627,00

SATIŞ: 1.656,00

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 814,00

SATIŞ: 828,00

GRAM ALTIN

ALIŞ: 502,53

SATIŞ: 502,62

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Altın fiyatlarında yukarı yönlü ivme başladı! Son Dakika: 7 Temmuz bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
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