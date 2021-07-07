Emekli maaşları için geri sayım önümüzdeki hafta sona eriyor. Dün açıklanan enflasyon verileri ile belirlenen emekli maaşı zam oranı, bu ay yatacak maaşlara yansıyacak. Zamlı maaşlar ile birlikte emekli bayram ikramiyesi de emekli hesaplarına yatacak. Bu nedenle de "emekli kurban bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak?" sorusu da emekliler tarafından araştırılıyor. Paylaşılan son resmi açıklamalara göre, emekli ikramiyeleri bu yıl ne zaman yatacak? İşte, 2021 emekli ikramiyesi kurban bayramı ödemeleri hakkında detaylar ve "Emekli bayram ikramiyesi ne kadar oldu?" sorusunun cevabı.
GÖZLER EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYELERİNDE!
Bu yılın ilk bayram ikramiyesini zamlı olarak Mayıs'ta alan emekliler, şimdi de gözünü ikinci ödemeye çevirdi. Temmuz emekliler için ikramiye ve zam ayı olacak. Tüm emekliler Kurban Bayramı öncesi bin 100 lira ikramiyeyi cebine koyacak.
İkramiyeden sadece mevcut emekliler değil, yeni emekliler de yararlanacak. İkramiyeden yararlanmak için bayramın içinde bulunduğu ayda emekli aylığının bağlanması gerekiyor.
Bu yıl Kurban Bayramı 20-23 Temmuz'a denk geliyor. Bu kapsamda Kurban Bayramı ikramiyesi, Temmuz'da emekli aylığı bağlananlara da ödenecek. Ayın 13'ü ile 19'u arasında hesaplara yatması bekleniyor.
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Bunun için en geç Haziran sonuna kadar emeklilik başvurusu yapmak gerekiyor. Haziran'da emeklilik için başvuranlar, bu yılki ikinci ikramiyeyi cebine koyabilecek.
Emekli aylığı Temmuz'dan sonra bağlananlar ise önümüzdeki yıldan itibaren ikramiye almaya başlayacak.
KİME, NE KADAR ÖDENECEK?
Emekli: 1.100 TL
Ölüm aylığı (% 25): 275 TL
Ölüm aylığı (% 75): 825 TL
Ölüm aylığı (% 50): 550 TL
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Kurban Bayramı ikramiyesi büyük ihtimalle 12-19 Temmuz tarihleri arasında ödenecek.