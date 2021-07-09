Apple'a büyük şok! Avrupa Komisyonu uyarı notu gönderdi!

Apple için önümüzdeki haftalar sıkıntılı geçebilir. Phone Arena'nın Reuters'a dayandırdığı haberine göre Avrupa Komisyonu'nda Genel Müdür Yardımcısı ve Teknik Şef olarak görev alan Margrethe Vestager, Apple'ı, App Store'daki rekabetin önüne geçmek, savuşturmak için gizlilik ve güvenlik endişelerini kullanmakla suçladı. Uygulamaların App Store dışında indirilemediğini belirtti. Bu konu hakkında teknoloji devini uyardı.

Margrethe Vestager, Apple'la ilgili olarak 2020'den beridir yeni bir yönetmelik üzerinde çalışıyor. Söz konusu yönetmelik, iOS cihazlara App Store ve web üzerinden uygulama yüklenmesine olanak sağlıyor.