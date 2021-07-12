İstihdama 3.2 milyarlık kredi desteği

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası
, Dünya Bankası
'yla anlaşmaya varılan Türkiye'de kayıtlı istihdamın artırılmasına yönelik 25 yıl vadeli 3.2 milyar liralık 'Kayıtlı İstihdamın Artırılması Projesi'ni yaşama geçiriyor. Kalkınma ve Yatırım Bankası Genel Müdürü İbrahim Halil Öztop
, "Dünya Bankası'yla 2020 yılında anlaşmaya vardığımız 316 milyon euroluk (3.2 milyar lira) Kayıtlı İstihdamın Artırılması Projesi'ni bu yıl hayata geçirmeyi planlıyoruz" dedi.
KREDİ VE TEKNİK DESTEK
Dünya Bankası ve Kalkınma ve Yatırım Bankası'nın birlikte yürüttüğü proje 24 ilde faaliyet gösteren firmaların kayıtlı istihdam fırsatlarını artırmayı amaçlıyor. Proje, işlerini büyütmek ve geliştirmek isteyen özel sektör işletmeleri için finansal kaynağa ve becerilere erişim imkânı sağlayacak. Kredinin bir kısmı büyük işletmelere, bir kısmı da aracı finans kuruluşları üzerinden KOBİ'lere kullandırılacak. Kredi kullandırırken Dünya Bankası standartlarına uyumlu çevresel ve sosyal yönetim çerçevesi esas alınacak. Kalkınma ve Yatırım Bankası hem kredi kullanacak firmalara hem de aracı finans kuruluşlarına teknik destek amacıyla eğitim sağlayacak. Krediyi kullanacak müşterilerin kurumsal kapasitelerini geliştirmek için danışmanlık hizmeti de verilecek.
Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası
Genel Müdürü Öztop, uluslararası finans kuruluşlarından sağlanan uzun vadeli kaynak tutarının 4.8 milyar dolar
seviyesine ulaştığını, bunun yüzde 92'sinin Hazine
ve Maliye Bakanlığı garantili olduğunu söyledi. Öztop, potansiyel uluslararası finansman kuruluşlarından kaynak teminine yönelik çalışmalara devam edeceklerini ifade etti.
300 MİLYON DOLARLIK KOVİD-19 KREDİSİ
Öztop, geçen yıl ağustosta Asya Altyapı Yatırım Bankası
'ndan sağlanan 300 milyon dolar Kovid-19 kredisinin ardından, Dünya Bankası ile 250 milyon dolarlık bir kredi anlaşması imzaladıklarını söyledi. Öztop, "550 milyon dolarlık fon ile Kovid-19'da uluslararası kuruluşlardan ülkemize en yüksek tutarı getiren banka olduk. Dünya Bankası ile 2020'de anlaşmaya vardığımız 316 milyon euroluk Kayıtlı İstihdamın Artırılması Projesi'ni de 2021'de hayata geçirmeyi planlıyoruz" diye konuştu.