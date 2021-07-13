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Giriş Tarihi: 13.7.2021

Axa Sigorta şimdi de Axa Avrupa Grubu’nda

Axa Sigorta şimdi de Axa Avrupa Grubu’nda
AXA Grubu'nun mart ayında 2023 stratejik planını (Driving Progress) uygulamak üzere üst düzey yönetici ekibinde yaptığı değişiklikleri duyurmasının ardından Axa Sigorta'nın Axa Avrupa Bölgesi'ne dahil edildiği açıklandı. Axa Sigorta, CEO Yavuz Ölken liderliğinde Axa Avrupa'ya bağlı olarak çalışacak ve şirketin raporlaması Axa Avrupa CEO'su Antimo Perretta'ya yapılacak. Axa Avrupa CEO'su Antimo Perretta, "Axa'nın amacını ve yenilikçi bakış açısını benimseyen Axa Sigorta ile çalışma fırsatı bulduğum için mutluyum. Bu vizyonun Türk sigorta pazarında güçlü ve sürdürülebilir bir etki yaratmaya devam edeceğinden eminim. Axa'nın Türkiye'deki geleceğine inancımız tamdır" dedi. Axa Sigorta CEO'su Yavuz Ölken, "Axa Sigorta olarak Axa Grubu'nun yönetim şemasında gelişmekte olan ülkeler grubundan gelişmiş pazarların bulunduğu Avrupa grubuna dahil olmak heyecan verici. Müşterilerinin hasar yönetim süreçlerinin önemli ölçüde optimizasyonunu sağlayan AIconic hasar projesi, finansal gücü, bilgi teknolojilerinin dönüşümüne odaklanarak güçlenen bilgi teknolojileri becerileri ve teknik becerilerin dahil olduğu güçlü bir inovasyon odağı ile işimizde çığır açan ilerlemeler sağlamayı taahhüt ediyoruz" şeklinde konuştu.

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Axa Sigorta şimdi de Axa Avrupa Grubu’nda
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