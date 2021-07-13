“Seyahatlerden önce en büyük sorumluluk sigorta yaptırmak”

Bir yılı aşkın süredir mücadele verdiğimiz COVID-19 salgını geçtiğimiz yılın yaz tatiline büyük bir gölge düşürmüştü. Havaların ısınması ile beraber insanların güzel havaların tadını çıkarmak için özellikle iç turizmin de canlanmasıyla tatil yerlerine seyahat etmeye başladığı yeni süreçte, kitlesel aşılama süreci hız kazansa da pandemi etkisi hala devam ediyor. Salgın sürecinin başından itibaren kişilerin sağlıkları hakkında endişe duyarak kalabalık ve havasız ortamlardan uzak kalma isteği, özel araçların kullanım oranını da artırdı. Trafikteki araç sayısı 24.5 milyonu aşarken oto sigortaları ve pandemi sürecinde talep artışının en çok görüldüğü sağlık sigortaları da gündem maddelerinden oldu.
'EN FAZLA KAZA YAZ AYLARINDA OLUYOR'
Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Doğa Sigorta
CEO'su Nihat Kırmızı
, tatil döneminde trafik kazalarının önüne geçmenin önemine dikkat çekti: "2021 Nisan sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı 24.5 milyonu aştı. Hem öğrencilerin yaz tatilinin başlaması hem de havaların ısınması ile birlikte tatil sezonu açıldı ve insanlar şehirlerden yavaş yavaş uzaklaşmaya başladı. Aşılama sürecinde büyük yol katetsek de maalesef salgın tehdidi hala devam ediyor, salgının ilk sürecindeki önlemleri almaya devam ediyoruz. Kalabalık ve havasız ortamlardan uzak kalmak isteyen vatandaşlarımız il dışı seyahatleri sırasında uçak, otobüs, vapur gibi toplu seyahat edilen araçları kullanmaktan kaçınarak özel araçlarına yöneliyorlar. Yaz tatili, bayram tatili gibi uzun sürecek seyahatler öncesi oluşan trafik yoğunluğu ve yüksek hız trafik kazalarını da beraberinde getiriyor. TÜİK
(Türkiye İstatistik Kurumu
) verilerine göre ölümlü ve yaralanmalı kazalar en fazla Temmuz-Ağustos aylarında meydana geliyor, geçtiğimiz yılın verilerine baktığımızda bu dönemde 17 bin bandında trafik kazası meydana geldi. Yine 2020 yılında ülke genelindeki kaza sayısı pandemi kısıtlamalarının da etkisiyle %18,7 oranında azalarak 983 bin 808 oldu. Oranlarda gerileme görülse de kaza sayısı hala tehdit boyutunu koruyor." Kaza sayılarının sadece kazaya dahil olan sürücüler için değil trafikteki diğer araç sahipleri için de tehdit oluşturduğuna dikkat çeken Nihat Kırmızı, "Seyahatlerimizde hem kendi aracımızın hem de trafikteki diğer araçların güvenliğini gözetmek manevi bir sorumluluk. Tatile çıkarken sorumluluklarınızı geride bırakmayıp, daha rahat bir tatil için kaskonuzu önceden yaptırmak büyük önem taşıyor. Doğa Sigorta Kasko ürünü ile sadece çarpma, çarpışma gibi durumlar değil yanma, hırsızlık, anahtar kaybı gibi olası riskler de teminat kapsamında" şeklinde belirtti.
'SÜRÜCÜ KUSURLARI BİRİNCİL SEBEP'
Kazaların büyük çoğunluğunun sürücü kusurlarından kaynaklandığı bilgisini veren Nihat Kırmızı, "Büyük çoğunluğu yerleşim yerlerinde yaşanan trafik kazalarının %88'i sürücü, %7'si yaya, %3'ü taşıt ve %2 yolcu ve yol kaynaklı diğer kusurlarından kaynaklanıyor. Başta cep telefonu olmak üzere birçok unsur sürücü dikkatinin dağıtarak kazaya sebep oluyor. Sadece araç güvenliği değil, pandemi sürecinde önemini bir kez daha anladığımız sağlığımızı da sigorta güvencesine almak en büyük önceliklerden biri. Salgın sürecinin başından itibaren talebin arttığı Tamamlayıcı Sağlık Sigortası branşında COVID-19 tedavi fark ücretlerini de poliçe kapsamına dahil ettik ve sigortalılarımızın her koşulda yanlarında olduğumuzu kanıtladık. Normalleşme sürecinin ilk tatil sezonunda sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat ederek salgınla verdiğimiz mücadelede geriye gitmemeyi, aşılamanın da erken yaşlara kadar ulaşması ile bu süreci zarar görmeden geçirmenin temennisindeyiz" açıklamalarında bulundu. Doğa Sigorta Doğru Adım Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ile COVID-19 haricinde de medikal ve cerrahi yatış, yoğun bakım ve tahlil, fizik tedavi, doktor muayene gibi ayakta tedaviler de teminat kapsamında yer alıyor.