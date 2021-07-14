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Giriş Tarihi: 14.7.2021 07:54 Son Güncelleme: 14.7.2021 07:55

Merkez Bankası Faiz Toplantısı ne zaman, bugün saat kaçta? 2021 TCMB PPK Temmuz ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Merkez Bankası Faiz Toplantısı ne zaman, bugün saat kaçta? 2021 TCMB PPK Temmuz ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Piyasalar tarafından merakla beklenen Merkez Bankası faiz toplantısı bu hafta gerçekleştiriliyor. Geçen ay Merkez Bankası faiz kararını sabit bırakırken gözler Temmuz ayı PPK toplantısından çıkacak faiz kararına çevrildi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası PPK Toplantısı 2021 takvimi belli oldu. Hafta içinde Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu’nun başkanlık yapacağı Para Politikası Kurulu toplantısının ardından faiz kararı son dakika haberi olarak duyurulacak. Peki Merkez Bankası faiz toplantısı ne zaman, saat kaçta? Temmuz ayı 2021 PPK Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte son bilgiler…

Yurt içi piyasalarının yeniden şekil alacağı Merkez Bankası faiz kararı için gözler PPK toplantı tarihine çevrildi. Toplantıdan çıkacak faiz kararı, piyasalar adına yeni haftanın en önemli verisi konumunda bulunuyor. Geçen ay politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 19 düzeyinde sabit tutulmasına karar verilmişti. Şimdi ise gözler Temmuz ayı PPK toplantısından çıkacak karara çevrildi. Peki Merkez Bankası faiz toplantısı ne zaman, saat kaçta? Temmuz ayı 2021 PPK Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?

MERKEZ BANKASI TOPLANTISI NE ZAMAN?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Para Politikası Kurulu toplantısının, 14 Temmuz Çarşamba günü gerçekleştirilecek. Yeni haftada yurt içi piyasaların şekilleneceği Merkez Bankası faiz kararı saat 14.00 civarında kamuoyuna duyurulacak…

MERKEZ BANKASI PPK FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, SAAT KAÇTA?

Merkez Bankası Para Politikaları Kurulu (PPK) 14 Temmuz 2021 tarihinde toplanacak. Alınan kararların kamuyona duyurulması 14.00'da olacak.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI BEKLENTİSİ NE?

TCMB Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) yüzde 19'da sabit bırakılacağını tahmin ediyor. Ekonomistler takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin ise mayısta bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 38,2 artmasını bekliyor.

GEÇEN AYIN MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLDU?

Haziran ayında açıklanan kararda da faizlerin yüzde 19'da sabit kalacağı duyurulmuştu.

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Merkez Bankası Faiz Toplantısı ne zaman, bugün saat kaçta? 2021 TCMB PPK Temmuz ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?
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