TMSF, şirketleri 5 yılda yüzde 66 büyüttü

Türkiye'nin en karanlık günlerinden birini yaşadığı 15 Temmuz hain darbe girişiminin
üzerinden 5 yıl geçti. Bir demokrasi destanının yazıldığı bu günde hainlere karşı vatandaşlar ülkesini canı pahasına savunurken ülkede oluşturulmak istenen ekonomik tahribata karşı da devlet kurumları elini taşın altına koydu. Bu kurumlar arasında en büyük yükü kaldıranlardan biri ise Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu
(TMSF
) oldu. Kanun Hükmünde Kararnameler kapsamında toplam 793 şirkete kayyum atanan TMSF, bu şirketlerle ağırlıklı mobilya, altın ve tekstil olmak üzere 40 farklı sektörde faaliyet göstermeye başladı.
793 ŞİRKET YÖNETİLİYOR
TMSF, hali hazırda kayyum olarak görev yaptığı 793 şirkette başarılı bir yönetimle büyütmeyi başardı. TMSF'nin kayyım olarak görevlendirildiği şirketlerin aktifleri devir tarihinde 42.24 milyar TL'yken yüzde 66 büyüme göstererek 70.05 milyar TL'ye, öz kaynakları ise yüzde 67 büyüyerek 17.94 milyar TL'den 29.91 milyar TL'ye ulaştı. Bu şirketlerde istihdam edilen kişi sayısı ise 44 bin 519'a çıktı.
MİLLETİN EMANETİ GÖRÜLDÜ
TMSF kayyım olarak görevlendirildiği şirketleri milletin emaneti olarak gördü. Bu şirketlerle ilgili öncelikli hedeflerini, çalışanların mağdur olmaması ve istihdamın olumsuz etkilenmemesi, şirketlerin Ticaret Kanununa
, esas sözleşmeye, hedef ve politikalarına uygun biçimde basiretle yönetilmesinin sağlanması, bu kapsamda şirketlerin varlık ve yükümlülüklerinin doğru bir şekilde tespit edilerek muhafaza ve kontrol altına alınması, acilen yapılması gereken iş ve işlemlerinin süratle sonuçlandırılması, şirketlerin hukuki ilişkide bulunduğu üçüncü kişilerin haklarının korunması ve etkinlik ve verimliliğin artırılarak şirket faaliyetlerinin devamının sağlanması olarak belirledi. Kurum, nihai olarak değer ihtiva eden şirketlerin ivedi olarak milli ekonomiye yeniden kazandırılması amacıyla çalışmalarını yürüttü.
ERCİYES ANADOLU'NUN KâRI ÜÇE KATLANDI
TMSF yönetimindeki büyük gruplardan Erciyes Anadolu Holding
'in cirosu, devir tarihinden 31.12.2020 sonuna kadar yüzde 167 büyüyerek 5.11 milyar TL'den 13.64 milyar TL'ye, kârı yüzde 191 büyüyerek 559 milyon TL'den 1.63 milyar TL'ye ulaştı. Güncel dönem itibarıyla grubun aktifleri yüzde 101 artış göstererek 8.47 milyar TL'den 17.07 milyar TL'ye, öz kaynakları yüzde 79 artışla 6.47 milyar TL'den 11.59 milyar TL'ye yükseldi. Bu şirketlerde hali hazırda 12 bin 918 kişi istihdam ediliyor.
KOZA HOLDİNG YÜZDE 306 BÜYÜDÜ
Koza Holding'in cirosu, devir tarihinden 31.12.2020 sonuna kadar yüzde 306 büyüyerek 825 milyon TL'den 3.35 milyar TL'ye, kârı yüzde 416 büyüyerek 397 milyon TL'den 2.05 milyar TL'ye ulaştı. Güncel dönem itibarıyla grubun aktifleri yüzde 144 artış göstererek 5.34 milyar TL'den 13.04 milyar TL'ye, özkaynakları yüzde 124 artışla 5.10 milyar TL'den 11.43 milyar TL'ye yükseldi. Bu şirkette de hali hazırda 2 bin 774 kişi istihdam ediliyor.
AYDINLI'DA GRUP AKTİFLERİ YÜZDE 109 ARTTI
Aydınlı Grubu'nun cirosu, devir tarihinden 31.12.2020 sonuna kadar yüzde 48 büyüyerek 1.45 milyar TL'den 2.16 milyar TL'ye yükseldi. Güncel dönem itibarıyla grubun aktifleri yüzde 109 artış göstererek 2.44 milyar TL'den 5.09 milyar TL'ye, özkaynakları yüzde 244 artışla 713 milyon TL'den 2.45 milyar TL'ye yükseldi. Bu şirkette de 4 bin 324 kişi istihdam ediliyor.