DAP’ın Nişantaşı Koru projesi hasılat şampiyonu

Emlak
Konut GYO 2021 yılının ilk yarısı itibarıyla hasılat rakamlarını paylaştı. Açıklanan verilere göre DAP Nişantaşı Koru projesi, bu yılın ilk 6 aylık döneminde 14 bin 454 metrekarelik satış ve 817 milyon TL'lik hasılatla ciro şampiyonu oldu. Aynı dönemde, Emlak Konut Vadi Evleri
600.8 milyon TL'lik hasılatla ikinci, Büyükyalı projesi ise 360 milyon TL'lik satışla üçüncü sırada yer aldı. DAP Yapı'nın hasılat şampiyonu projesi, Nişantaşı Koru, 'sağlıklı ev konsepti'ni lüksün merkezi Nişantaşı ile buluşturuyor. Proje, lokasyon olarak Amerikan Hastanesi
ile Ihlamur Kasrı arasında yer alıyor.