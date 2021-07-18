PS4 Pro'larla yapılan kripto para madenciliği çiftliğine baskın yapıldı

Ukrayna'nın Vinnytsia kentinde Vinnytsiaoblenergo elektrik ve enerji dağıtım şirketinin yakınındaki bir depoya SBU tarafından baskın yapıldı. Depoda 3800 adet PS4 Pro'la birlikte 500'den fazla ekran kartının ve 50 işlemcinin dahil olduğu 5000'den fazla donanıma el konuldu. Yetkililer madencilik çiftliğini kuranların, şehrin elektrik şebekesine bağlandığını ve elektrik çalmak için özel sayaçlardan yararlandığını da açıkladı.
Vinnytsiaoblenergo konuyla ilgili herhangi bir ilgilerinin olmadığını söyledi. Elektrik dağıtım şirketi, Kyiv Post'a yaptığı açıklamada, kripto para madenciliği için kullanılan ekipmanın, kendilerine ait tesislerde asla yer almadığını açıkladı.
İşin ilginç bir yanı daha var. 3800 adet PS4 Pro'nun toplam değerinin neredeyse 1 milyon doları bulduğu söyleniyor. Görünüşe göre madencilik çiftliğini kuran kişiler PS4 Pro ile bir şekilde madencilik yapmanın yolunu bulmuş. Konuyla ilgili incelemelerin devam ettiği belirtildi.