PS4 Pro'larla yapılan kripto para madenciliği çiftliğine baskın yapıldı

İşin ilginç bir yanı daha var. 3800 adet PS4 Pro'nun toplam değerinin neredeyse 1 milyon doları bulduğu söyleniyor. Görünüşe göre madencilik çiftliğini kuran kişiler PS4 Pro ile bir şekilde madencilik yapmanın yolunu bulmuş. Konuyla ilgili incelemelerin devam ettiği belirtildi.